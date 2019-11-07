Вынесли приговор экс-онкологам, наживавшимся на пациентах

Суд вынес решение по двум теперь уже бывшим врачам онкологической больницы Ярославской области. Скандальное уголовное дело в отношении 27-летней и 35-летнего докторов завязано на мошенничестве: почти целый год врачи приписывали пациентам лишние симптомы, на лечение которых им якобы требовались дорогие препараты «Нексавар» и «Вотриент». Из результатов дела стало известно, что эти лекарства они получали бесплатно и продавали в Подмосковье. Ущерб бюджету Ярославской области оценили почти в миллион рублей.

Известно, что мужчина работал в онкологической больнице с 2010 года.

— Он согласился с обвинением в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путём обмана, — говорится в решении Ленинского районного суда.

Доктора обвиняют по трём эпизодам, максимальное наказание по одному из них — два года лишения свободы. Его коллеге назначили условный испытательный срок в два года. Гражданские иски в отношении докторов оставили без удовлетворения.

В этом году в Ярославской областной онкологической больнице побывала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Здесь её ждали горожане, возмущённые тем, что творится в регионе с медициной.