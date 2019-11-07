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Криминал

Вынесли приговор экс-онкологам, наживавшимся на пациентах

Ярославских врачей обвинили в хищении лекарств почти на миллион рублей

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Онкологи наворовали дорогостоящих лекарств почти на миллион рублей

Онкологи наворовали дорогостоящих лекарств почти на миллион рублей

Суд вынес решение по двум теперь уже бывшим врачам онкологической больницы Ярославской области. Скандальное уголовное дело в отношении 27-летней и 35-летнего докторов завязано на мошенничестве: почти целый год врачи приписывали пациентам лишние симптомы, на лечение которых им якобы требовались дорогие препараты «Нексавар» и «Вотриент». Из результатов дела стало известно, что эти лекарства они получали бесплатно и продавали в Подмосковье. Ущерб бюджету Ярославской области оценили почти в миллион рублей. 

Известно, что мужчина работал в онкологической больнице с 2010 года. 

— Он согласился с обвинением в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путём обмана, — говорится в решении Ленинского районного суда. 

Доктора обвиняют по трём эпизодам, максимальное наказание по одному из них — два года лишения свободы. Его коллеге назначили условный испытательный срок в два года. Гражданские иски в отношении докторов оставили без удовлетворения. 

В этом году в Ярославской областной онкологической больнице побывала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Здесь её ждали горожане, возмущённые тем, что творится в регионе с медициной.

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