Хотела положить на безопасный счёт: ярославна лишилась 175 тысяч рублей

Ярославна стала жертвой телефонных мошенников. 47-летняя женщина обратилась в полицию Дзержинского района с заявлением о том, что у неё похитили 175 тысяч рублей.



— Она сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



В телефонном разговоре мужчина убедил ярославну в том, что ей необходимо перевести свои сбережения на якобы безопасный счёт. Женщина послушалась и через банкомат перечислила 175 тысяч рублей на счёт одного из сервисов интернет-платежей. Только после этого она поняла, что её обманули. Теперь полиция проводит проверку.

