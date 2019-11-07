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Криминал

Хотела положить на безопасный счёт: ярославна лишилась 175 тысяч рублей

Как обманули женщину

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Женщина перевела все деньги через банкомат

Женщина перевела все деньги через банкомат

Ярославна стала жертвой телефонных мошенников. 47-летняя женщина обратилась в полицию Дзержинского района с заявлением о том, что у неё похитили 175 тысяч рублей.

— Она сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В телефонном разговоре мужчина убедил ярославну в том, что ей необходимо перевести свои сбережения на якобы безопасный счёт. Женщина послушалась и через банкомат перечислила 175 тысяч рублей на счёт одного из сервисов интернет-платежей. Только после этого она поняла, что её обманули. Теперь полиция проводит проверку.

На удочку мошенников часто попадаются пенсионеры, но и более молодые люди нет-нет да и ведутся на их изощрённые уловки. Мошенник, укравший 430 тысяч с карт, рассказал о способах сохранить свои деньги и защититься от таких, как он.

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КОММЕНТАРИИ (5)

не равнодушный
7 ноя 2019 в 11:29

а доверенность на продажу квартиры она еще не вспомнила что тоже подписала ?жаль...

СЕРГЕЙ
7 ноя 2019 в 11:24

жалко таких доверчивых

Гость
7 ноя 2019 в 11:08

Меня удивляет только одно-откуда у этих потерпевших вообще деньги на счету?Судя по их умственным способностям у них вообще не должно быть никаких денег.