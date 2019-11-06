6 ноября среда
СЕЙЧАС +4°С
usd 63.25
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС +4°С
usd 63.25
eur 70.42

Все новости

Все новости
Криминал

В Ярославле подросток украл из школы ноутбук, чтобы играть на нем дома

Парня решили освободить от уголовной ответственности

Поделиться

1 129
2 Обсудить
Школьник вынес из учебного учреждения ноутбук

Школьник вынес из учебного учреждения ноутбук

В Ярославле полицейские раскрыли кражу ноутбука в одной из школ в Красноперекопском районе. Произошло это еще в мае. Вором оказался ученик этого же учебного учреждения. 15-летний парень просто взял гаджет и принес домой к своему другу, чтобы играть на нем.

На школьника завели уголовное дело. Но в итоге решили его прекратить. Вместо этого для несовершеннолетнего выбрали принудительную меру воспитательного характера. 

— Подросток удовлетворительно характеризуется и ранее не привлекался к ответственности за совершение противоправных действий, — пояснили в прокуратуре Красноперекопского района Ярославля.

Теперь за поведением подростка будут пристально следить педагоги и родители. И если он оступится повторно, то наказание уже не будет таким мягким.

ТЕКСТ

ТЕГИ

украл ноутбук

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Марк
6 ноя 2019 в 12:34

будущий воришка

Палыч
6 ноя 2019 в 12:24

завтра украдет кошелек, чтобы купить конфет...