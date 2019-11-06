В Ярославле подросток украл из школы ноутбук, чтобы играть на нем дома

В Ярославле полицейские раскрыли кражу ноутбука в одной из школ в Красноперекопском районе. Произошло это еще в мае. Вором оказался ученик этого же учебного учреждения. 15-летний парень просто взял гаджет и принес домой к своему другу, чтобы играть на нем.
На школьника завели уголовное дело. Но в итоге решили его прекратить. Вместо этого для несовершеннолетнего выбрали принудительную меру воспитательного характера.
— Подросток удовлетворительно характеризуется и ранее не привлекался к ответственности за совершение противоправных действий, — пояснили в прокуратуре Красноперекопского района Ярославля.
Теперь за поведением подростка будут пристально следить педагоги и родители. И если он оступится повторно, то наказание уже не будет таким мягким.