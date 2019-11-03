Делал вид, что всё законно: в Ярославле ювелир-мошенник украл у людей драгоценностей на полмиллиона

В Ярославле вынесли приговор 48-летнему ювелиру-мошеннику, который обманул, как минимум, 24 человека. Мужчина снимал помещения в ювелирных мастерских и принимал у посетителей драгоценные металлы. И не возвращал обратно.
Приговором Заволжского районного суда от 6 сентября 2019 года 48-летний житель г. Ярославля признан виновным в совершении мошенничества в отношении 24 потерпевших, в том числе с причинением 16 из них значительного ущерба. В прокуратуре рассказали схему, по которой преступник обманывал владельцев золота и серебра.
— Мужчина получал от заказчиков изделия из золота и серебра для ремонта, — сообщили в ведомстве. — Принадлежащий им лом золота для изготовления изделий, а также деньги за работу он просто забирал себе. С целью уйти от возможного уголовного преследования и придания законности своим действиям мастер-ювелир передавал клиентам квитанции и накладные о приёме у них лома золота, золотых и серебряных изделий, а также денег, маскирующие его преступные действия, придавая им внешне законный вид.
Таким способом мужчина «заработал» почти полмиллиона рублей. Суд приговорил его к трём годам колонии-поселения. Защитники ювелира подали апелляцию, но суд вышестоящей инстанции её не удовлетворил.