Делал вид, что всё законно: в Ярославле ювелир-мошенник украл у людей драгоценностей на полмиллиона

В Ярославле вынесли приговор 48-летнему ювелиру-мошеннику, который обманул, как минимум, 24 человека. Мужчина снимал помещения в ювелирных мастерских и принимал у посетителей драгоценные металлы. И не возвращал обратно.



Приговором Заволжского районного суда от 6 сентября 2019 года 48-летний житель г. Ярославля признан виновным в совершении мошенничества в отношении 24 потерпевших, в том числе с причинением 16 из них значительного ущерба. В прокуратуре рассказали схему, по которой преступник обманывал владельцев золота и серебра.

