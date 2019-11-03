Расстрелянного под Ярославлем пса бросились спасать посторонние люди

Пес Рам тихо жил в деревне под Ярославлем вместе со своим хозяином. Ровно до вчерашнего дня эта жизнь была тихой. Вчера в Рама выстрелили. Неизвестные выпустили в пса пулю . Входящее отверстие от пули было большим - собака ползла домой, истекая кровью. Хозяин собаки в отчаянии выложил пост в соцсетях - в одиночку он не мог помочь своему другу. После публикации истории на 76.RU начали звонить и писать люди. Кто-то хотел ехать в деревню на помощь, кто-то обещал помочь финансово, кто-то советом, другие предлагали отвезти собаку в ветклинику.

Конечно, откликнулись и зоозащитники и волонтёры.

Так у Рама оказалось много друзей, которые не бросили его в беде. Собаку отвезли в клинику.

- Ни лёгкие, ни сердце не задеты, но операции не миновать. Будут смотреть сосуды,большая кровопотеря, - рассказал хозяин собаки Петр Чернов.

Теперь за раненого песика держат кулачки, хозяин от него не отходит. Выздоравливай, хвостатый!