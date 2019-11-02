В Ярославле ювелир два года разводил на деньги людей, приносивших ему своё золото

В Ярославле 24 клиента местного ювелира остались без своих золотых украшений и без денег. Под суд пошёл 48-летний мастер.

Как выяснила Заволжская прокуратура, два года подряд мужчина брал у клиентов золото и серебро — люди приносили старые украшения, чтобы переделать в новые. Ювелир брал принесенное, аванс, составлял документы о приемке. Больше люди не видели ни своего золота, ни денег.

За два года нажился почти на полмиллиона.

— Похищенным имуществом в размере свыше 427 тысяч рублей мужчина распорядился по своему усмотрению, — рассказали в прокуратуре.

