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Криминал

В Ярославле ювелир два года разводил на деньги людей, приносивших ему своё золото

За пару лет мужчина прикарманил почти полмиллиона рублей

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Колечки буквально таяли в руках «мастера»

Колечки буквально таяли в руках «мастера»

В Ярославле 24 клиента местного ювелира остались без своих золотых украшений и без денег. Под суд пошёл 48-летний мастер. 

Как выяснила Заволжская прокуратура, два года подряд мужчина брал у клиентов золото и серебро — люди приносили старые украшения, чтобы переделать в новые. Ювелир брал принесенное, аванс, составлял документы о приемке. Больше люди не видели ни своего золота, ни денег. 

За два года нажился почти на полмиллиона.

— Похищенным имуществом в размере свыше 427 тысяч рублей мужчина распорядился по своему усмотрению, — рассказали в прокуратуре. 

Суд назначил ювелиру 3 года колонии-поселения.

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