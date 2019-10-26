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Действовал через таксистов: телефонного мошенника из Новосибирска осудили за обман ярославцев

Мошенник выманил у жителей региона 800 тысяч рублей

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Роль таксистов заключалась в переводе денег от жертвы мошеннику

Роль таксистов заключалась в переводе денег от жертвы мошеннику

В Ярославской области прошел суд над 36-летним телефонным мошенником, который обманул жителей региона на 800 тысяч рублей. Причем сам он жил в Новосибирске, а жертв находил по телефону. Большинство потерпевших были людьми преклонного возраста.

— В разговоре с человеком он менял голос и выдавал себя то за родственника потерпевшего, то за сотрудника полиции. Изображая близкого человека, он говорил, что совершил ДТП, в котором пострадал ребенок, просил передать деньги доверенному лицу за освобождение от уголовной ответственности, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

Дальше в схему вовлекались таксисты. Преступник звонил диспетчеру такси, который не подозревал о намерениях мошенника, и заказывал машину на адрес жертвы. Водителя он просил забрать деньги и перечислить их на его банковскую карту за вознаграждение.

Люди отдавали проходимцу от 8 до 300 тысяч рублей.

В августе Переславский районный суд приговорил мошенника к 5 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 70 тысяч рублей. Однако адвокат мужчины подал апелляцию с просьбой пересмотреть приговор, ссылаясь на наличие у осужденного тяжелых заболеваний, признание им вины и намерение возместить ущерб. Однако судебная коллегия, рассмотрев это обращение, оставила его без удовлетворения.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    26 окт 2019 в 22:00

    Ничего не подозревавший диспетчер и водители такси - соучастники.