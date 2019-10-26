Действовал через таксистов: телефонного мошенника из Новосибирска осудили за обман ярославцев

В Ярославской области прошел суд над 36-летним телефонным мошенником, который обманул жителей региона на 800 тысяч рублей. Причем сам он жил в Новосибирске, а жертв находил по телефону. Большинство потерпевших были людьми преклонного возраста.



— В разговоре с человеком он менял голос и выдавал себя то за родственника потерпевшего, то за сотрудника полиции. Изображая близкого человека, он говорил, что совершил ДТП, в котором пострадал ребенок, просил передать деньги доверенному лицу за освобождение от уголовной ответственности, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

