Действовал через таксистов: телефонного мошенника из Новосибирска осудили за обман ярославцев

В Ярославской области прошел суд над 36-летним телефонным мошенником, который обманул жителей региона на 800 тысяч рублей. Причем сам он жил в Новосибирске, а жертв находил по телефону. Большинство потерпевших были людьми преклонного возраста.
— В разговоре с человеком он менял голос и выдавал себя то за родственника потерпевшего, то за сотрудника полиции. Изображая близкого человека, он говорил, что совершил ДТП, в котором пострадал ребенок, просил передать деньги доверенному лицу за освобождение от уголовной ответственности, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.
Дальше в схему вовлекались таксисты. Преступник звонил диспетчеру такси, который не подозревал о намерениях мошенника, и заказывал машину на адрес жертвы. Водителя он просил забрать деньги и перечислить их на его банковскую карту за вознаграждение.
Люди отдавали проходимцу от 8 до 300 тысяч рублей.
В августе Переславский районный суд приговорил мошенника к 5 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 70 тысяч рублей. Однако адвокат мужчины подал апелляцию с просьбой пересмотреть приговор, ссылаясь на наличие у осужденного тяжелых заболеваний, признание им вины и намерение возместить ущерб. Однако судебная коллегия, рассмотрев это обращение, оставила его без удовлетворения.