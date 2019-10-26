Отнимала квартиры и деньги: в Ярославле вынесли приговор участнице банды «черных риелторов»

В Ярославле вынесли приговор 39-летней Елене Гариной, которая была активным членом банды «черных риелторов». В 2014–2016 годах мошенники оставили без крыши над головой 14 человек. Кировский районный суд признал Гарину виновной в 8 преступных эпизодах.

— Одних потерпевших подсудимая просила дать деньги в долг или оформить для нее кредит. Другим она рассказывала, что для ведения предпринимательской деятельности и иных целей ей необходима в долг большая сумма денег, предоставить которую один из ее знакомых может только под залог недвижимости. Поскольку своего имущества у нее не было, злоумышленница уговаривала потерпевших предоставить ей свою квартиру для получения под залог денежных средств. Взамен она обещала жертвам вернуть квартиру или деньги, уступить в их пользу право на жилое помещение по договору участия в строительстве. Введенные в заблуждение потерпевшие подписывали договоры купли-продажи квартир и передавали их в собственность мошенников, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

