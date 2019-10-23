Ярославец застрелил друга, приняв его за бобра

В Ярославской области охота двух друзей закончилась трагедией.
— Мужчина думал, что целится в бобра, совершил выстрел в условиях плохой видимости из-за тумана из гладкоствольного ружья в сторону предполагаемого животного, — уточнила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Ярославской области Кристина Гузовская. — По неосторожности он застрелил своего друга, с которым вместе охотились.
В управлении Ярославского Следственного комитета возбудили уголовное дело. В ближайшие дни суд вынесет решение о мере пресечения для жителя Ярославской области.