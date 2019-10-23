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Криминал

Ярославец застрелил друга, приняв его за бобра

Подробности происшествия в лесу

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Охота двух друзей закончилась трагедией&nbsp;

Охота двух друзей закончилась трагедией 

В Ярославской области охота двух друзей закончилась трагедией. 52-летний мужчина застрелил своего друга 19 октября в лесу Любимского района возле деревни Касьяново. Случилось это на охоте, мужчины планировали пристрелить бобров. 

— Мужчина думал, что целится в бобра, совершил выстрел в условиях плохой видимости из-за тумана из гладкоствольного ружья в сторону предполагаемого животного, — уточнила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Ярославской области Кристина Гузовская. — По неосторожности он застрелил своего друга, с которым вместе охотились.

В управлении Ярославского Следственного комитета возбудили уголовное дело. В ближайшие дни суд вынесет решение о мере пресечения для жителя Ярославской области. 

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Гость
    24 окт 2019 в 01:43

    Алкоголь - от дьявола.Все беды от него

    Гость
    24 окт 2019 в 01:02

    Желаю каждому охотнику оказаться в шкуре такого же "бобра" 😝

    Гость
    24 окт 2019 в 00:34

    Лично видел бобра, плетущегося вразвалочку по тропинке на задних лапах. Выглядит это сверхъестественно.
    Если зрение плохое, то легко можно спутать с алкашом.