Ярославец застрелил друга, приняв его за бобра

В Ярославской области охота двух друзей закончилась трагедией. 52-летний мужчина застрелил своего друга 19 октября в лесу Любимского района возле деревни Касьяново. Случилось это на охоте, мужчины планировали пристрелить бобров.

— Мужчина думал, что целится в бобра, совершил выстрел в условиях плохой видимости из-за тумана из гладкоствольного ружья в сторону предполагаемого животного, — уточнила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Ярославской области Кристина Гузовская. — По неосторожности он застрелил своего друга, с которым вместе охотились.