В Ярославской области браконьеры наловили рыбы из заповедника на миллион рублей

В Ярославле вынесли приговор двум мужчинам, которые в открытую ловили рыбу в водоеме Дарвинского природного биосферного заповедника. Они собрали всё необходимое — лодку с подвесным мотором, сети — и отправились на рыбалку.



Для двух 30-летних ярославцев улов был хорош. Они вытащили из водоема более 1150 рыб — судака, плотвы, чехони, леща, синца. Однако то, что для рыболовов хорошо, для заповедника — ущерб, причем на сумму более одного миллиона рублей.



— Вылазку они совершили летом 2018 года, и пришло время услышать приговор. Каждому из мужчин назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, — сообщает Кристина Гузовская, старший помощник руководителя следственного управления СК по Ярославской области.