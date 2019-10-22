В Ярославской области браконьеры наловили рыбы из заповедника на миллион рублей

В Ярославле вынесли приговор двум мужчинам, которые в открытую ловили рыбу в водоеме Дарвинского природного биосферного заповедника. Они собрали всё необходимое — лодку с подвесным мотором, сети — и отправились на рыбалку.
Для двух 30-летних ярославцев улов был хорош. Они вытащили из водоема более
— Вылазку они совершили летом 2018 года, и пришло время услышать приговор. Каждому из мужчин назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, — сообщает Кристина Гузовская, старший помощник руководителя следственного управления СК по Ярославской области.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры Брейтовского района. Рыбакам придется заплатить сумму ущерба.