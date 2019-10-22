22 октября вторник
СЕЙЧАС +7°С
usd 63.76
eur 71.17

Темы

СЕЙЧАС +7°С
usd 63.76
eur 71.17

Все новости

Все новости
Криминал

В Ярославской области браконьеры наловили рыбы из заповедника на миллион рублей

На браконьеров завели уголовное дело

Поделиться

1 606
3 Обсудить
Рыбаки вооружились лодкой с мотором и сетями

Рыбаки вооружились лодкой с мотором и сетями

В Ярославле вынесли приговор двум мужчинам, которые в открытую ловили рыбу в водоеме Дарвинского природного биосферного заповедника. Они собрали всё необходимое — лодку с подвесным мотором, сети — и отправились на рыбалку.

Для двух 30-летних ярославцев улов был хорош. Они вытащили из водоема более 1150 рыб — судака, плотвы, чехони, леща, синца. Однако то, что для рыболовов хорошо, для заповедника — ущерб, причем на сумму более одного миллиона рублей.

— Вылазку они совершили летом 2018 года, и пришло время услышать приговор. Каждому из мужчин назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, — сообщает Кристина Гузовская, старший помощник руководителя следственного управления СК по Ярославской области.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры Брейтовского района. Рыбакам придется заплатить сумму ущерба.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

рыбарыбалкаДарвинский заповедникбраконьеры

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    22 окт 2019 в 18:45

    Надо прекратить продавать сети в магазинах

    рико
    22 окт 2019 в 17:25

    Продам двух окуней (35гр. и 53гр.) по себестоимости. ...

    Крыша мира
    22 окт 2019 в 17:54

    о"Уважаемая редакция"! Что произошло? Я, рыболов- любитель, совершенно не вижу здесь проблемы , кроме некомпетентности, или, не дай бог, фактора коррупции внутри конкретных органов государственной власти. Братья-любители.,АШЕ МНЕНИЕ!!!