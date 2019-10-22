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Криминал

В Ярославле муж убил жену, которая не смогла бросить пить

Наказание мужчине отсрочили

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Алкоголь довёл до беды

Алкоголь довёл до беды

В Ярославле Дзержинский суд рассмотрел дело, где обвиняемым стал 54-летний мужчина, убивший свою жену. 

Семья жила в вечных ссорах — супруга любила выпить, что очень не нравилось её мужу. Он просил её прекратить, она обещала закодироваться, но дело так и никуда и не двигалось. Жену дома ярославец видел пьяной. 

В феврале в один из дней она пришла домой — снова нетрезвая. Супруги поссорились. И муж жестоко избил жену. 

— Женщина скончалась, получив сочетанную тупую травму грудной клетки с множественными повреждениями органов грудной клетки и брюшной полости, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района. 

Задержанный во всём сразу признался.

— При назначении наказания учтены положительные характеристики обвиняемого, а также то, что на его иждивении находится малолетняя дочь, которая, в соответствии с заключением экспертов, сильно привязана к отцу, — уточнили в прокуратуре. 

В итоге суд назначил мужчине пять лет колонии строгого режима. Но свободы он лишится только тогда, когда его дочери исполнится 14 лет.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Гость
    22 окт 2019 в 15:34

    Вообще всех алкашей поубивала бы.Жить с ними это жесть. Всегда хочется,чтобы у ребенка была полноценная семья,но,к сожалению,алкашам на это плевать...и лечиться не хотят.

    гостья
    22 окт 2019 в 16:51

    А что будет с дочкой, когда ей 14 исполнится? В детдом? Уж ждали бы тогда совершеннолетия.

    гостья
    22 окт 2019 в 17:50

    Как наша пресса любит непроверенные факты, не думая, что вашу статью прочитают родные, близкие. Я знала погибшую. В день похорон ей исполнилось 35. До хорошей жизни ее довел муж. Вот теперь с убийцей будет жить ребенок , которому 9 лет. Не судите, не зная ситуации.