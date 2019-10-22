В Ярославле муж убил жену, которая не смогла бросить пить

В Ярославле Дзержинский суд рассмотрел дело, где обвиняемым стал 54-летний мужчина, убивший свою жену.
Семья жила в вечных ссорах — супруга любила выпить, что очень не нравилось её мужу. Он просил её прекратить, она обещала закодироваться, но дело так и никуда и не двигалось. Жену дома ярославец видел пьяной.
В феврале в один из дней она пришла домой — снова нетрезвая. Супруги поссорились. И муж жестоко избил жену.
— Женщина скончалась, получив сочетанную тупую травму грудной клетки с множественными повреждениями органов грудной клетки и брюшной полости, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
Задержанный во всём сразу признался.
— При назначении наказания учтены положительные характеристики обвиняемого, а также то, что на его иждивении находится малолетняя дочь, которая, в соответствии с заключением экспертов, сильно привязана к отцу, — уточнили в прокуратуре.
В итоге суд назначил мужчине пять лет колонии строгого режима. Но свободы он лишится только тогда, когда его дочери исполнится 14 лет.