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Криминал

Росгвардия наградит подростка, который спас женщину от грабителя

16-летний ярославец Алексей Дроздов не побоялся дать отпор преступнику

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За наградой подросток поедет в Москву

За наградой подросток поедет в Москву

Росгвардия наградит 16-летнего Алексея Дроздова за то, что подросток, рискуя своей жизнью, спас незнакомую женщину от преступника и задержал его. 


Всё произошло вечером 3 февраля. Мужчина ударил по голове 34-летнюю женщину и попытался вырвать у неё из рук сумочку. В это время мимо проходил Алексей, он услышал женский крик. Подросток оттолкнул от женщины преступника. Когда тот попытался убежать, Алексей догнал его и повалил на землю. 


— Несмотря на то что мужчина начал душить Алексея, тот смог сломить сопротивление злоумышленника и удерживал его до прибытия наряда полиции, — сказали в Росгвардии. — Благодаря Леше подозреваемый в совершении тяжкого преступления был задержан.

Следователи объявили Алексею благодарность «за проявленное мужество, смелые и решительные действия при задержании опасного преступника» и поблагодарили его родителей за воспитание сына. В конце октября юный герой с мамой поедет в Москву, где 1 ноября его наградит директор Росгвардии за мужество, проявленное в экстремальной ситуации.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    21 окт 2019 в 19:48

    Редкие новости, зато какие! Ну просто герой нашего времени парень.

    21 окт 2019 в 20:59

    Хорошая новость! Молодец парень.Честь тебе и хвала!

    гость
    21 окт 2019 в 23:16

    Мужик!!