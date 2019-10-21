Росгвардия наградит подростка, который спас женщину от грабителя

Росгвардия наградит 16-летнего Алексея Дроздова за то, что подросток, рискуя своей жизнью, спас незнакомую женщину от преступника и задержал его.



Всё произошло вечером 3 февраля. Мужчина ударил по голове 34-летнюю женщину и попытался вырвать у неё из рук сумочку. В это время мимо проходил Алексей, он услышал женский крик. Подросток оттолкнул от женщины преступника. Когда тот попытался убежать, Алексей догнал его и повалил на землю.



— Несмотря на то что мужчина начал душить Алексея, тот смог сломить сопротивление злоумышленника и удерживал его до прибытия наряда полиции, — сказали в Росгвардии. — Благодаря Леше подозреваемый в совершении тяжкого преступления был задержан.

