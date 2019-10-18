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Криминал

Сотрудник ярославского медуниверситета попался на взятке в 135 тысяч рублей

Дело теперь уже экс-руководителя контрактной службы вуза передали в суд

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Обвиняемый руководил контрактной службой Ярославского государственного медицинского университета

Обвиняемый руководил контрактной службой Ярославского государственного медицинского университета

Ярославские следователи завершили расследования уголовного дела, заведенного на бывшего руководителя контрактной службы Ярославского государственного медицинского университета. 49-летнего мужчину обвиняют в получении взятки в значительном размере за незаконные действия.

По данным правоохранителей, в декабре 2018 года он взял у индивидуального предпринимателя 135 тысяч рублей за помощь ему в заключении контракта с университетом на обслуживание и ремонт кондиционеров по завышенным ценам. Также сотрудник вуза обещал в дальнейшем без всяких проволочек подписывать документы, подтверждающие факт оказанных услуг.

— Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России, — уточнили в СК России по Ярославской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Сам обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    18 окт 2019 в 19:24

    Что за контора?