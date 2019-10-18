Сотрудник ярославского медуниверситета попался на взятке в 135 тысяч рублей

Ярославские следователи завершили расследования уголовного дела, заведенного на бывшего руководителя контрактной службы Ярославского государственного медицинского университета. 49-летнего мужчину обвиняют в получении взятки в значительном размере за незаконные действия.



По данным правоохранителей, в декабре 2018 года он взял у индивидуального предпринимателя 135 тысяч рублей за помощь ему в заключении контракта с университетом на обслуживание и ремонт кондиционеров по завышенным ценам. Также сотрудник вуза обещал в дальнейшем без всяких проволочек подписывать документы, подтверждающие факт оказанных услуг.



— Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России, — уточнили в СК России по Ярославской области.



Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Сам обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

