В Семибратово мужчина сбросил с балкона тело убитой жены

Дикая история в Ярославской области. В посёлке Семибратово в Ростовском районе 52-летний местный житель забил ножом до смерти свою жену.

— Он несколько раз ударил её ножом в грудь, шею и лицо. От полученных травм потерпевшая скончалась, — рассказали в ярославской областной прокуратуре.

От тела любимой некогда женщины решил не избавляться — просто вынес на балкон, где оно и пролежало три дня.

— Через три дня он выбросил его с балкона на улицу, а затем оттащил к канаве неподалеку от дома, — рассказали в прокуратуре.