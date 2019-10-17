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Криминал

В Семибратово мужчина сбросил с балкона тело убитой жены

В Ярославской области суд вынес решение по делу о кровавой расправе

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Тело пролежало на балконе три дня

Тело пролежало на балконе три дня

Дикая история в Ярославской области. В посёлке Семибратово в Ростовском районе 52-летний местный житель забил ножом до смерти свою жену.

— Он несколько раз ударил её ножом в грудь, шею и лицо. От полученных травм потерпевшая скончалась, — рассказали в ярославской областной прокуратуре.

От тела любимой некогда женщины решил не избавляться — просто вынес на балкон, где оно и пролежало три дня. 

— Через три дня он выбросил его с балкона на улицу, а затем оттащил к канаве неподалеку от дома, — рассказали в прокуратуре. 

Мужчине назначили судебно-медицинскую экспертизу и признали невменяемым. Теперь его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    17 окт 2019 в 14:41

    Жуть. Люди деградируют..

    17 окт 2019 в 14:08

    Новостяшки-депресняшки.