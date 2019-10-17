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Пытки в колонии

Будут читать 40 томов: фигурантам дела о жестоких пытках в колонии продлили арест

Как продвигается история с истязаниями в ИК-1 в Ярославле

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Громкое дело тянется с прошлого года

Громкое дело тянется с прошлого года

В Ярославле суд продлил срок содержания под стражей ещё нескольким фигурантам громкого дела о пытках в колонии № 1.

— На два месяца (до 20 декабря) срок содержания под стражей продлили Алексею Никитенко, Сардору Зиябову, Александру Микитюку, Максиму Яблокову, Андрею Зыбину, Сергею Драчеву, Алексею Андрееву, — рассказали в Ярославском областном суде.

 А вот одному из участников процесса — Сергею Ефремову — СИЗО заменили на домашний арест.

— На видео Ефремов наносит несколько ударов ладонью по голове лежащего на парте заключенного. Ефремов заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания на других сотрудников колонии, участвовавших в пытках, — сообщает фонд «Общественый вердикт», который вытащил на свет всю эту историю.

Дело о пытках движется к развязке. Кому-то из участников осталось дочитать четыре, кому-то — шесть томов дела. Всего, как рассказали в суде, в деле около 40 томов.

Скандал в Ярославле разразился, когда в СМИ попало видео о чудовищных пытках в колонии № 1 в Заволжском районе. На видео несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, шесть человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    17 окт 2019 в 12:22

    Прохоровой госдеп сша доплачивает что ли за раскачивание обстановки?

    Гость
    17 окт 2019 в 12:18

    А то с первого раза никто эту говноновость не прочитал. И говнокомментариев она мало собрала. Нате к обеду очередную порцию.