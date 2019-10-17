Будут читать 40 томов: фигурантам дела о жестоких пытках в колонии продлили арест

В Ярославле суд продлил срок содержания под стражей ещё нескольким фигурантам громкого дела о пытках в колонии № 1 .

— На два месяца (до 20 декабря) срок содержания под стражей продлили Алексею Никитенко, Сардору Зиябову, Александру Микитюку, Максиму Яблокову, Андрею Зыбину, Сергею Драчеву, Алексею Андрееву, — рассказали в Ярославском областном суде.



А вот одному из участников процесса — Сергею Ефремову — СИЗО заменили на домашний арест.



— На видео Ефремов наносит несколько ударов ладонью по голове лежащего на парте заключенного. Ефремов заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания на других сотрудников колонии, участвовавших в пытках, — сообщает фонд «Общественый вердикт», который вытащил на свет всю эту историю.

