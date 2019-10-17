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Криминал

Сходил за хлебушком: в Ярославле мужчина в магазине разодрал одежду покупателю

И обматерил приехавших полицейских

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Внезапного нападения у стеллажей с едой покупатель не ожидал

Внезапного нападения у стеллажей с едой покупатель не ожидал

В Ярославле перед судом предстал 45-летний мужчина, который устроил разборки в магазине в Дзержинском районе.

Всё случилось в марте этого года. В магазин в Брагино вдруг ворвался пьяный покупатель, уже со своим, и, матерясь, пошёл между стеллажами. Увидев другого покупателя, вдруг набросился на него. 

— Порвал одежду покупателю, вел себя агрессивно, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

На место приехала полиция. Но это не остановило буйного посетителя. Он и полицейских обматерил. 

За оскорбление представителей власти суд назначил мужчине штраф в семь тысяч рублей. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Антон
    17 окт 2019 в 10:09

    Ошибки в тексте. Что за разговорный стиль речи? С чьих это слов вообще? Новости выдуманные?

    Абс
    17 окт 2019 в 10:02

    В москве бы посадили на 3 года,а тут 7 рублей штраф,да на возьми ещё тогда.