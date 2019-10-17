Сходил за хлебушком: в Ярославле мужчина в магазине разодрал одежду покупателю

Внезапного нападения у стеллажей с едой покупатель не ожидал

В Ярославле перед судом предстал 45-летний мужчина, который устроил разборки в магазине в Дзержинском районе.

Всё случилось в марте этого года. В магазин в Брагино вдруг ворвался пьяный покупатель, уже со своим, и, матерясь, пошёл между стеллажами. Увидев другого покупателя, вдруг набросился на него.

— Порвал одежду покупателю, вел себя агрессивно, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.



На место приехала полиция. Но это не остановило буйного посетителя. Он и полицейских обматерил.