В Ярославской области мужик на грузовике украл с реконструкции дороги 70 тонн щебня

В Ярославской области ограбили дорожных рабочих, которые реконструируют дорогу в Брейтовском районе. Когда они утром пришли на объект, поняли — у них пропала куча щебня.
Оказалось, что вечером, когда рабочие разошлись по домам, к месту работ приехал на грузовике мужик из Мышкина. Каким образом и сколько по времени 41-летний мужчина грузил щебень в машину — неизвестно. Но он умудрился перекидать в кузов 70 тонн.
Вора быстро вычислили полицейские, но продать щебень он успел ещё быстрее.
— Мужчина продал материал, выручив за щебень 50 тысяч рублей, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.
Мужик отпираться не стал и признал свою вину. Говорит, что готов возместить ущерб. Правда, в конторе заявили, что украденный щебень стоит дороже, чем та сумма, которую выручил с продажи наворованного мышкинец, — 66,5 тысячи рублей.
Кроме того, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Так что похитителю щебня ещё и грозит более суровое наказание. Его могут посадить за решётку на срок до двух лет.
Ещё одно глупое и дерзкое преступление недавно совершила почтальон из Ярославля. Женщина наворовала почти 100 тысяч рублей с денежных переводов. Она тоже попалась на воровстве, причём вычислили её сами почтовики.