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Криминал

В Ярославской области мужик на грузовике украл с реконструкции дороги 70 тонн щебня

Стали известны подробности необычного преступления

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Дорожники утром приехали на объект и поняли, что у них украли щебень

Дорожники утром приехали на объект и поняли, что у них украли щебень

В Ярославской области ограбили дорожных рабочих, которые реконструируют дорогу в Брейтовском районе. Когда они утром пришли на объект, поняли — у них пропала куча щебня.

Оказалось, что вечером, когда рабочие разошлись по домам, к месту работ приехал на грузовике мужик из Мышкина. Каким образом и сколько по времени 41-летний мужчина грузил щебень в машину — неизвестно. Но он умудрился перекидать в кузов 70 тонн.

Вора быстро вычислили полицейские, но продать щебень он успел ещё быстрее.

— Мужчина продал материал, выручив за щебень 50 тысяч рублей, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Мужик отпираться не стал и признал свою вину. Говорит, что готов возместить ущерб. Правда, в конторе заявили, что украденный щебень стоит дороже, чем та сумма, которую выручил с продажи наворованного мышкинец, — 66,5 тысячи рублей.

Кроме того, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Так что похитителю щебня ещё и грозит более суровое наказание. Его могут посадить за решётку на срок до двух лет.

Ещё одно глупое и дерзкое преступление недавно совершила почтальон из Ярославля. Женщина наворовала почти 100 тысяч рублей с денежных переводов. Она тоже попалась на воровстве, причём вычислили её сами почтовики.

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