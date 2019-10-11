В Ярославской области мужик на грузовике украл с реконструкции дороги 70 тонн щебня

Дорожники утром приехали на объект и поняли, что у них украли щебень

В Ярославской области ограбили дорожных рабочих, которые реконструируют дорогу в Брейтовском районе. Когда они утром пришли на объект, поняли — у них пропала куча щебня.



Оказалось, что вечером, когда рабочие разошлись по домам, к месту работ приехал на грузовике мужик из Мышкина. Каким образом и сколько по времени 41-летний мужчина грузил щебень в машину — неизвестно. Но он умудрился перекидать в кузов 70 тонн.



Вора быстро вычислили полицейские, но продать щебень он успел ещё быстрее.



— Мужчина продал материал, выручив за щебень 50 тысяч рублей, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

