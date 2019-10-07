Поделили миллионы поровну: в Ярославле задержали члена банды, грабившей банкоматы

Московский ОМОН задержал банду грабителей, которая вскрыла терминал самообслуживания в Белгороде, вытащив из него три миллиона рублей. По данным следствия, трое мужчин заранее обо всём подробно договорились: кто будет координатором, кто подготовит терминал, а кто в одежде инкассатора будет его вскрывать.
— Двое мужчин в возрасте 33 и 37 лет были задержаны сотрудниками уголовного розыска и спецподразделения ОМОН в Москве. Еще один — 48-летний мужчина — в Ярославле, — рассказали в УМВД по Белгородской области.
Деньги мужчины поделили и разъехались каждый в свою сторону. Ограбление произошло в августе этого года, а на прошлой неделе всех участников банды арестовали. При обыске в их квартирах нашли ту самую одежду, в которой они вышли на ограбление, сим-карты и телефоны, через которые держали связь.
Всех троих суд заключил под стражу.
Оперативные кадры: как задерживали грабителей, вскрывших банкомат
Напомним, в Ярославле вынесли приговор банде, которая ограбила автосалон на пять миллионов рублей. Тогда мужчина в костюме инкассатора спокойно забрал у сотрудников выручку и уехал на велосипеде. В самом автосалоне вспоминать этот случай не любят, ведь работники не сразу поняли, что отдали деньги не тому.