7 октября понедельник
СЕЙЧАС +2°С
usd 65.03
eur 71.35

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 65.03
eur 71.35

Все новости

Все новости
Криминал

Поделили миллионы поровну: в Ярославле задержали члена банды, грабившей банкоматы

Компания встретилась в Белгороде специально для ограбления

Поделиться

1 052
Обсудить
Двоих взяли в Москве, одного — в Ярославле&nbsp;

Двоих взяли в Москве, одного — в Ярославле 

Московский ОМОН задержал банду грабителей, которая вскрыла терминал самообслуживания в Белгороде, вытащив из него три миллиона рублей. По данным следствия, трое мужчин заранее обо всём подробно договорились: кто будет координатором, кто подготовит терминал, а кто в одежде инкассатора будет его вскрывать.

— Двое мужчин в возрасте 33 и 37 лет были задержаны сотрудниками уголовного розыска и спецподразделения ОМОН в Москве. Еще один — 48-летний мужчина — в Ярославле, — рассказали в УМВД по Белгородской области. 

Деньги мужчины поделили и разъехались каждый в свою сторону. Ограбление произошло в августе этого года, а на прошлой неделе всех участников банды арестовали. При обыске в их квартирах нашли ту самую одежду, в которой они вышли на ограбление, сим-карты и телефоны, через которые держали связь. 

Всех троих суд заключил под стражу. 

Оперативные кадры: как задерживали грабителей, вскрывших банкомат

Напомним, в Ярославле вынесли приговор банде, которая ограбила автосалон на пять миллионов рублей. Тогда мужчина в костюме инкассатора спокойно забрал у сотрудников выручку и уехал на велосипеде. В самом автосалоне вспоминать этот случай не любят, ведь работники не сразу поняли, что отдали деньги не тому.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

задержали грабителей

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!