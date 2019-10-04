Напал со спины: в Ярославле мужчина жестоко избил женщину посреди улицы

В Ярославле на женщину напали посреди улицы. Всё произошло в тот момент, когда она возвращалась домой. На 39-летнюю женщину напали со спины: избили её до такой степени, что она не сразу пришла в себя. А когда пришла, уже никого не было. Пострадавшая вызвала скорую. Её госпитализировали.



Полицейские задержали подозреваемого — 33-летнего знакомого пострадавшей.

— Он пояснил, что вместе с приятельницей выпивал на улице. Она наговорила ему много обидных слов. Мужчина так оскорбился, что решил отомстить. Когда женщина пошла домой, он догнал её и нанёс несколько ударов, — сообщили в УМВД по Ярославской области.