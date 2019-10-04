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Криминал

Напал со спины: в Ярославле мужчина жестоко избил женщину посреди улицы

В полиции рассказали подробности происшествия

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Мужчина догнал свою подругу, когда та шла домой

Мужчина догнал свою подругу, когда та шла домой

В Ярославле на женщину напали посреди улицы. Всё произошло в тот момент, когда она возвращалась домой. На 39-летнюю женщину напали со спины: избили её до такой степени, что она не сразу пришла в себя. А когда пришла, уже никого не было. Пострадавшая вызвала скорую. Её госпитализировали.

Полицейские задержали подозреваемого — 33-летнего знакомого пострадавшей.

— Он пояснил, что вместе с приятельницей выпивал на улице. Она наговорила ему много обидных слов. Мужчина так оскорбился, что решил отомстить. Когда женщина пошла домой, он догнал её и нанёс несколько ударов, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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Жестокое избиение

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    4 окт 2019 в 09:57

    пьешь с мужиком - будь готова дать. Не дала - ну ладно, но ещё и оскорблять - это уже перебор

    4 окт 2019 в 09:37

    Меньше пить надо. Наговорили друг другу- обратитесь в суд. Будьте культурными людьми!

    Гость
    4 окт 2019 в 09:00

    Заголовки у вас, Анна...