Шантажировал и требовал интимные фото: в Ярославской области женатый мужчина угрожал девочке

Ученица начальных классов одной из школ Ярославской области обомлела от страха, когда ей во «ВКонтакте» написал 36-летний женатый мужчина, отец двоих детей, и начал угрожать. Правоохранители не распространяются о том, чем именно напугал малышку собеседник, чтобы никто не взял этот способ на вооружение. Но своей цели извращенец достиг. Ребенок был готов выполнить всё, чтобы его угрозы не претворились в жизнь. А мужчина хотел только одного: интимных снимков своей маленькой собеседницы.

Девочка сделала фото и отправила шантажисту. Но этого мужчине было мало. Он прислал еще одно послание. Теперь уже грозил обнародовать те самые снимки. И, чтобы этого не произошло, потребовал новые. После этого школьница не выдержала и пожаловалась на обидчика родителям. А те обратились в полицию.