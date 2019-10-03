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Криминал

На руководство рыбзавода из Ярославской области завели уголовное дело

Следователи рассказали, в чём подозревают должностных лиц

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Руководство рыбзавода платило зарплату не всем сотрудникам

Руководство рыбзавода платило зарплату не всем сотрудникам

В Ярославской области прокуроры проверили «Пошехонский рыбзавод» и выяснили, что там нескольким сотрудникам не платят зарплату. Этой историей заинтересовались следователи и возбудили уголовное дело.

— С апреля по сентябрь этого года должностные лица из числа руководства организации не выплачивали заработную плату четырём работникам предприятия, — сообщили в Даниловском межрайонном отделе СУ СКР по Ярославской области. — Размер задолженности превысил 100 тысяч рублей.

Сейчас руководителям завода грозит штраф или даже лишение свободы сроком до трёх лет. Следователи принимают меры, чтобы те исполнили свои обязательства и выплатили людям деньги. Расследование уголовного дела продолжается.

В проекте «Спрашивали? Отвечаем!» мы разбираем темы, которые действительно вам интересны. Недавно мы рассказывали про нюансы Трудового кодекса, в том числе обсуждали вопросы невыплаты или задержки зарплаты.

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