На руководство рыбзавода из Ярославской области завели уголовное дело

В Ярославской области прокуроры проверили «Пошехонский рыбзавод» и выяснили, что там нескольким сотрудникам не платят зарплату. Этой историей заинтересовались следователи и возбудили уголовное дело.



— С апреля по сентябрь этого года должностные лица из числа руководства организации не выплачивали заработную плату четырём работникам предприятия, — сообщили в Даниловском межрайонном отделе СУ СКР по Ярославской области. — Размер задолженности превысил 100 тысяч рублей.



Сейчас руководителям завода грозит штраф или даже лишение свободы сроком до трёх лет. Следователи принимают меры, чтобы те исполнили свои обязательства и выплатили людям деньги. Расследование уголовного дела продолжается.

