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Криминал

В Тутаеве рабочий вынес с завода деталей на 350 тысяч

Житель Ярославской области наладил целую схему

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С крана видно, где и что плохо лежит

С крана видно, где и что плохо лежит

В Тутаеве на местном моторном заводе водитель автокрана придумал, как ему дополнительно «заработать». Начал потихоньку тащить за ворота заводское добро. Одному, конечно, было не справиться, поэтому нашёл интересующихся. И понёс.

Детали с завода тащил с марта по июль 2016 года. Всего в деле 15 эпизодов. 

— С территории завода были вывезены материальные ценности на сумму свыше 350 000 рублей, — рассказали в пресс-службе ярославского областного суда.
 
Когда мужчину поймали, он полностью признал вину. И вот суд наконец вынес приговор. Сотруднику завода назначили 3 года и 3 месяца колонии строгого режима. После была подана апелляция, и судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда снизила назначенное наказание, оставив срок в 3 года.

Тащили когда-то что-то с работы, а? Опрос анонимный!

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