В Тутаеве рабочий вынес с завода деталей на 350 тысяч

С крана видно, где и что плохо лежит

В Тутаеве на местном моторном заводе водитель автокрана придумал, как ему дополнительно «заработать». Начал потихоньку тащить за ворота заводское добро. Одному, конечно, было не справиться, поэтому нашёл интересующихся. И понёс.

Детали с завода тащил с марта по июль 2016 года. Всего в деле 15 эпизодов.

— С территории завода были вывезены материальные ценности на сумму свыше 350 000 рублей, — рассказали в пресс-службе ярославского областного суда.



Когда мужчину поймали, он полностью признал вину. И вот суд наконец вынес приговор. Сотруднику завода назначили 3 года и 3 месяца колонии строгого режима. После была подана апелляция, и судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда снизила назначенное наказание, оставив срок в 3 года.