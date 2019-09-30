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Криминал

Рыбинец рассказал, зачем украл инвалидную коляску у ребенка

Бессовестного преступника нашли и накажут

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Дорогую инвалидную коляску в Рыбинске украли, чтобы возить металлолом

Дорогую инвалидную коляску в Рыбинске украли, чтобы возить металлолом

Вопиющий случай с украденной у ребенка и найденной потом на помойке инвалидной коляской в Рыбинске обсуждали всем городом. И осуждали похитителя. Правда, кто он, сначала было не известно. И вот в понедельник, 30 сентября, полиция объявила, что вор найден.

— Установлен подозреваемый в совершении кражи ранее судимый 43-летний житель Рыбинска без определенного места жительства. Мужчина признался, что увидел коляску в подъезде жилого дома и решил ее утащить, чтобы перевозить металлолом. А когда дело было сделано, просто выбросил, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас на вора завели уголовное дело. За кражу коляски ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, специализированную детскую коляску за 71 тысячу рублей похитили 24 сентября. Мама Надежда Думбрава возила на ней свою дочь Лизу три года. Деньги на коляску в свое время собирали чуть ли не всем городом.

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ТЕГИ

инвалидколяскаРыбинск

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    30 сен 2019 в 15:02

    Никакой жалости к этому сидельцу, если ему сделают скворечник, не испытываю. Настоящий либерал.

    гость
    30 сен 2019 в 16:34

    Вы лучше фотку этого вора опубликуйте- чтоб ему ещё и на зоне икалось

    Гость
    30 сен 2019 в 16:18

    А я видел, как бомж тащил новый подростковый велосипед в утиль, рассказывая, что внучка выросла, я - думаю, что тоже прихватил в подъезде. Велосипед стоил около 7 тыс., а продавал за 300 руб.