Рыбинец рассказал, зачем украл инвалидную коляску у ребенка

Вопиющий случай с украденной у ребенка и найденной потом на помойке инвалидной коляской в Рыбинске обсуждали всем городом. И осуждали похитителя. Правда, кто он, сначала было не известно. И вот в понедельник, 30 сентября, полиция объявила, что вор найден.



— Установлен подозреваемый в совершении кражи ранее судимый 43-летний житель Рыбинска без определенного места жительства. Мужчина признался, что увидел коляску в подъезде жилого дома и решил ее утащить, чтобы перевозить металлолом. А когда дело было сделано, просто выбросил, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

