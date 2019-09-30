Рыбинец рассказал, зачем украл инвалидную коляску у ребенка

Вопиющий случай с украденной у ребенка и найденной потом на помойке инвалидной коляской в Рыбинске обсуждали всем городом. И осуждали похитителя. Правда, кто он, сначала было не известно. И вот в понедельник, 30 сентября, полиция объявила, что вор найден.
— Установлен подозреваемый в совершении кражи ранее судимый 43-летний житель Рыбинска без определенного места жительства. Мужчина признался, что увидел коляску в подъезде жилого дома и решил ее утащить, чтобы перевозить металлолом. А когда дело было сделано, просто выбросил, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Сейчас на вора завели уголовное дело. За кражу коляски ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, специализированную детскую коляску за 71 тысячу рублей похитили 24 сентября. Мама Надежда Думбрава возила на ней свою дочь Лизу три года. Деньги на коляску в свое время собирали чуть ли не всем городом.