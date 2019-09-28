Двух сотрудников завода в Ярославской области, подозреваемых в денежных махинациях, взяли под стражу

Сегодня утром под стражу взяли сотрудников двух организаций в Рыбинске, которых подозревают во взятках. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.



За решётку отправились сотрудник акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения» из числа руководства и должностного лица организации, контролирующей качество поставляемой продукции.



- Они подозреваются в получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Преступление раскрыто и задержание произведено во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Ярославской области на основании материалов, реализованных ими в ходе оперативного эксперимента, - уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

