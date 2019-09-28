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Криминал

Двух сотрудников завода в Ярославской области, подозреваемых в денежных махинациях, взяли под стражу

Руководитель организации и его коллега брали крупные взятки

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Мужчин подозревают во взятках в особо крупном размере

Мужчин подозревают во взятках в особо крупном размере

Сегодня утром под стражу взяли сотрудников двух организаций в Рыбинске, которых подозревают во взятках. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

За решётку отправились сотрудник акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения» из числа руководства и должностного лица организации, контролирующей качество поставляемой продукции.

- Они подозреваются в получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Преступление раскрыто и задержание произведено во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Ярославской области на основании материалов, реализованных ими в ходе оперативного эксперимента, - уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемые вступили в сговор на получение взятки от генерального директора одного из предприятий, за содействие с их стороны в заключении между данным предприятием и Рыбинским заводом приборостроения договоров на поставку комплектующих, за отсутствие претензий к качеству продукции, общее покровительство и попустительство по службе. При получении очередного транша подозреваемые были задержаны.

Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении взяткодателя. Расследование уголовного дела продолжается.

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