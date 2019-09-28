В Ярославле задержали полицейского, который помогал мошенникам отбирать квартиры у стариков

Ярославские следователи задержали ещё одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирами. Им оказался сотрудник полиции, который за деньги сообщал мошенникам сведения об одиноких стариках, имеющих в собственности квартиры.



— Возбуждено уголовное дело. В настоящее время ему предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве и получении взяток. Он находится под стражей, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.



Полицейский оказался седьмым человеком, которого задержали следователи по подозрению в мошенничестве с квартирами.

