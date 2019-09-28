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Криминал

В Ярославле задержали полицейского, который помогал мошенникам отбирать квартиры у стариков

За это страж порядка получал деньги

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Полицейский находится под стражей

Полицейский находится под стражей

Ярославские следователи задержали ещё одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирами. Им оказался сотрудник полиции, который за деньги сообщал мошенникам сведения об одиноких стариках, имеющих в собственности квартиры.

— Возбуждено уголовное дело. В настоящее время ему предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве и получении взяток. Он находится под стражей, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Полицейский оказался седьмым человеком, которого задержали следователи по подозрению в мошенничестве с квартирами.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как одиноких стариков обманывала фирма по замене пластиковых окон.

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