Забрал украшения и пропал: в Ярославле суд вынес приговор ювелиру-мошеннику

48-летнего ювелира обвинили в том, что он похищал украшения клиентов.
В 2016 году мужчина открыл две мастерские в Заволжском районе Ярославля: «Пчелка» на улице Светлой и «Волшебник» на проспекте Машиностроителей. Туда ему приносили украшения из золота и серебра, чтобы сделать новые серьги и кольца. Мужчина выдавал квитанции о приёме, говорил, когда изделия будут готовы, а потом пропадал.
— По истечении установленного им срока заказ ярославец не выполнял, на телефонные звонки заказчиков не отвечал, в мастерской появлялся редко, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Золота оказалось недостаточно, и весной 2017 года ювелир уехал в Амурскую область на поиски драгоценного металла. Приехав обратно в Ярославль, ни золота, ни денег своим клиентам мужчина так и не вернул.
— Заволжский суд за совершение 16 преступлений по статье «Мошенничество» назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении, — сказали в прокуратуре.
Еще по восьми эпизодам мужчину освободили от наказания из-за истёкшего срока давности уголовного преследования.
Свою вину ювелир не признал.