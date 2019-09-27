Темы

СЕЙЧАС +5°С
usd 64.42
eur 70.32

Все новости

Все новости
Криминал

Забрал украшения и пропал: в Ярославле суд вынес приговор ювелиру-мошеннику

Мужчина оставил без золота и денег больше двадцати человек

Поделиться

664
Обсудить
Свою вину мужчина не признал

Свою вину мужчина не признал

48-летнего ювелира обвинили в том, что он похищал украшения клиентов.

В 2016 году мужчина открыл две мастерские в Заволжском районе Ярославля: «Пчелка» на улице Светлой и «Волшебник» на проспекте Машиностроителей. Туда ему приносили украшения из золота и серебра, чтобы сделать новые серьги и кольца. Мужчина выдавал квитанции о приёме, говорил, когда изделия будут готовы, а потом пропадал.

— По истечении установленного им срока заказ ярославец не выполнял, на телефонные звонки заказчиков не отвечал, в мастерской появлялся редко, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Золота оказалось недостаточно, и весной 2017 года ювелир уехал в Амурскую область на поиски драгоценного металла. Приехав обратно в Ярославль, ни золота, ни денег своим клиентам мужчина так и не вернул.

— Заволжский суд за совершение 16 преступлений по статье «Мошенничество» назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении, — сказали в прокуратуре.

Еще по восьми эпизодам мужчину освободили от наказания из-за истёкшего срока давности уголовного преследования.

Свою вину ювелир не признал.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ювелир

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!