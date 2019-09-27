Забрал украшения и пропал: в Ярославле суд вынес приговор ювелиру-мошеннику

48-летнего ювелира обвинили в том, что он похищал украшения клиентов.



В 2016 году мужчина открыл две мастерские в Заволжском районе Ярославля: «Пчелка» на улице Светлой и «Волшебник» на проспекте Машиностроителей. Туда ему приносили украшения из золота и серебра, чтобы сделать новые серьги и кольца. Мужчина выдавал квитанции о приёме, говорил, когда изделия будут готовы, а потом пропадал.



— По истечении установленного им срока заказ ярославец не выполнял, на телефонные звонки заказчиков не отвечал, в мастерской появлялся редко, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

