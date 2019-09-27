В Ярославской области задержали полицейского, который с подельниками отбирал квартиры у стариков

В Ярославле задержали оперативного дежурного Ростовского отдела полиции. Его подозревают в преступной связи с бандой чёрных риелторов, которые отбирали квартиры у стариков.



— Он за деньги сообщал подельникам сведения об одиноких гражданах, в том числе пожилого возраста, имеющих в собственности квартиры, — говорится в материалах уголовного дела СУ СКР по Ярославской области.



Сотруднику МВД предъявлены обвинения в пособничестве в мошенничестве и получении взяток. Сегодня суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

