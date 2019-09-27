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Криминал

В Ярославской области задержали полицейского, который с подельниками отбирал квартиры у стариков

Стали известны подробности громкого уголовного дела

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Суд отправил подозреваемого в следственный изолятор

Суд отправил подозреваемого в следственный изолятор

В Ярославле задержали оперативного дежурного Ростовского отдела полиции. Его подозревают в преступной связи с бандой чёрных риелторов, которые отбирали квартиры у стариков.

— Он за деньги сообщал подельникам сведения об одиноких гражданах, в том числе пожилого возраста, имеющих в собственности квартиры, — говорится в материалах уголовного дела СУ СКР по Ярославской области.

Сотруднику МВД предъявлены обвинения в пособничестве в мошенничестве и получении взяток. Сегодня суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

— Назначено проведение служебной проверки, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечён к установленной законом ответственности.

Выйти на преступника следователям помогли сотрудники отдела собственной безопасности МВД. Известно, что полицейский стал седьмым фигурантом этого уголовного дела. Кроме него в банде орудовали ещё шесть человек.

Участники банды проводили махинации с документами купли-продажи жилья с 2016 по 2018 год: оформляли фиктивные договоры, подделывали официальные документы и лишали пенсионеров жилья. Ущерб нанесён свыше 14 миллионов рублей. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Олеко Дундич
    27 сен 2019 в 17:47

    Если полицейского нельзя тронуть даже пластиковым стаканчиком, т. к. можно уехать на пару лет, то и ответственность их должна быть выше, чем у гражданского..

    Боря
    27 сен 2019 в 16:53

    Таким надо давать срока на полную катушку. Это подонки и их уже не исправить.

    Фото пользователя
    27 сен 2019 в 16:30

    какой же мразью надо быть что бы отбирать у беззащитных людей