В Ярославской области задержали полицейского, который с подельниками отбирал квартиры у стариков

В Ярославле задержали оперативного дежурного Ростовского отдела полиции. Его подозревают в преступной связи с бандой чёрных риелторов, которые отбирали квартиры у стариков.
— Он за деньги сообщал подельникам сведения об одиноких гражданах, в том числе пожилого возраста, имеющих в собственности квартиры, — говорится в материалах уголовного дела СУ СКР по Ярославской области.
Сотруднику МВД предъявлены обвинения в пособничестве в мошенничестве и получении взяток. Сегодня суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
— Назначено проведение служебной проверки, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечён к установленной законом ответственности.
Выйти на преступника следователям помогли сотрудники отдела собственной безопасности МВД. Известно, что полицейский стал седьмым фигурантом этого уголовного дела. Кроме него в банде орудовали ещё шесть человек.
Участники банды проводили махинации с документами купли-продажи жилья с 2016 по 2018 год: оформляли фиктивные договоры, подделывали официальные документы и лишали пенсионеров жилья. Ущерб нанесён свыше 14 миллионов рублей.