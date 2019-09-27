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Перерезал горло ради миллиона из монастырской кассы: раскрыли убийство священника из Переславля

Подробности зверской расправы в Ярославской области

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Подозреваемый в убийстве переславского священника дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве переславского священника дал признательные показания

Зверское убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском раскрыто. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сегодня сотрудниками ГУУР МВД России совместно с представителями СК России осуществлен выезд в Ярославскую область, где проведена проверка показаний фигуранта на месте, — рассказала Ирина Волк.

Трагедия случилась ранним утром 7 июля 2016 года. В этот день игумен Даниил не пришёл на службу. Нашли батюшку убитым в собственной келье — комната была залита кровью. Священнику перерезали горло. А след убийцы простыл. Три года потребовалось, чтобы раскрыть дело. Более 430 экспертиз, снятия отпечатков пальцев, множество версий, поиск свидетелей и подозреваемых. Полиция даже предлагала крупное вознаграждение тому, кто даст хоть какую-нибудь информацию о преступнике.

Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. Это 31-летний Александр Авдеев, уроженец Владивостока. Он сознался, что убил батюшку, чтобы украсть из монастырской кассы миллион рублей. На допросе Авдеев сказал, что потратил деньги на личные нужды. Известно также, что в августе прошлого года он был приговорен к шести годам лишения свободы за аналогичное убийство. 

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