Перерезал горло ради миллиона из монастырской кассы: раскрыли убийство священника из Переславля

Зверское убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском раскрыто. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



— Сегодня сотрудниками ГУУР МВД России совместно с представителями СК России осуществлен выезд в Ярославскую область, где проведена проверка показаний фигуранта на месте, — рассказала Ирина Волк.

