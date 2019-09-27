Перерезал горло ради миллиона из монастырской кассы: раскрыли убийство священника из Переславля

Зверское убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском раскрыто. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Сегодня сотрудниками ГУУР МВД России совместно с представителями СК России осуществлен выезд в Ярославскую область, где проведена проверка показаний фигуранта на месте, — рассказала Ирина Волк.
Трагедия случилась ранним утром 7 июля 2016 года. В этот день игумен Даниил не пришёл на службу. Нашли батюшку убитым в собственной келье — комната была залита кровью. Священнику перерезали горло. А след убийцы простыл. Три года потребовалось, чтобы раскрыть дело. Более
Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. Это 31-летний Александр Авдеев, уроженец Владивостока. Он сознался, что убил батюшку, чтобы украсть из монастырской кассы миллион рублей. На допросе Авдеев сказал, что потратил деньги на личные нужды. Известно также, что в августе прошлого года он был приговорен к шести годам лишения свободы за аналогичное убийство.