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Криминал

Главу торгово-промышленной палаты отпустили из-под ареста. Его подозревают в хищении сотен миллионов

Павла Кузнецова задерживали оперативники ФСБ

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Павла Кузнецова подозревают в хищении денег из федерального бюджета&nbsp;

Павла Кузнецова подозревают в хищении денег из федерального бюджета 

Сегодня Ярославский областной суд принял решение освободить из-под ареста директора «Завода дорожных машин» и президента региональной торгово-промышленной палаты Павла Кузнецова. Его задержали оперативники УФСБ по подозрению в хищении бюджетных денег. Речь идёт о сумме около 200 миллионов рублей. 

Рыбинский городской суд принял решение отправить бизнесмена под арест на два месяца. Но за Павла Кузнецова вступился региональный уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров. 

— С учетом личности Павла Кузнецова, а также исходя из анализа обвинения в совершении преступления, непосредственно связанного с предпринимательской деятельностью, данная мера пресечения представляется чрезмерной, — написал Альфир Бакиров. — Нахождение Кузнецова П. А. в следственном изоляторе создает угрозу нормальной деятельности созданного и возглавляемого им успешного предприятия «Завод дорожных машин», на котором работает более 200 человек. Будем добиваться изменения меры пресечения на более мягкую.

И сегодня областной суд согласился сменить меру пресечения на домашний арест. 

— Областным судом изменена мера пресечения на домашний арест, который продлится ещё один месяц и 18 дней. Он был освобождён из-под стражи в зале суда, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. 

Напомним, Павла Кузнецова обвиняют по статье за мошенничество при получении выплаты в особо крупном размере (статья 159.2 часть 4 Уголовного кодекса РФ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы до десяти лет. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Наскальный
    27 сен 2019 в 13:55

    Впервые слышу что успешное предприятие это 200 человек, что там без него изменится... Подмазаны наверное, машина правосудия... Он же конечно не с плакатом на Сахарова стоял, всего то 200 млн.

    Ално
    27 сен 2019 в 14:20

    Действительно, если бы стоял просто так 27 июля в Москве у метро Пушкинская как актёр Павел Устинов, то сидел бы до сих пор. Ну а что там какие-то несколько сотен украденных миллионов? Мелочь какая-то....