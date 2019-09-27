Главу торгово-промышленной палаты отпустили из-под ареста. Его подозревают в хищении сотен миллионов

Сегодня Ярославский областной суд принял решение освободить из-под ареста директора «Завода дорожных машин» и президента региональной торгово-промышленной палаты Павла Кузнецова. Его задержали оперативники УФСБ по подозрению в хищении бюджетных денег. Речь идёт о сумме около 200 миллионов рублей.

Рыбинский городской суд принял решение отправить бизнесмена под арест на два месяца. Но за Павла Кузнецова вступился региональный уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров.

— С учетом личности Павла Кузнецова, а также исходя из анализа обвинения в совершении преступления, непосредственно связанного с предпринимательской деятельностью, данная мера пресечения представляется чрезмерной, — написал Альфир Бакиров. — Нахождение Кузнецова П. А. в следственном изоляторе создает угрозу нормальной деятельности созданного и возглавляемого им успешного предприятия «Завод дорожных машин», на котором работает более 200 человек. Будем добиваться изменения меры пресечения на более мягкую.