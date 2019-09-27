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ФСБ задержала в Рыбинске руководителя завода за махинации по крупному оборонному контракту

Мужчину арестовали во время получения взятки

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Одного из руководителей завода задержали прямо в кафе&nbsp;

Одного из руководителей завода задержали прямо в кафе 

В Рыбинске оперативники ярославского ФСБ задержали руководителя одного из местных заводов, относящихся к предприятиям оборонно-промышленного комплекса. 

Мужчину задержали днём 26 сентября в кафе на окраине Рыбинска в момент, когда ему передавали взятку. 

— Незаконное денежное вознаграждение представитель предприятия получил от руководителя одной из коммерческих структур за помощь в заключении договора на поставку крупной партии заведомо некачественных комплектующих для дальнейшего использования при создании военной техники, — рассказал подробности источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам. 

Также ФСБ задержали ещё одного руководителя завода, которого обвиняют в сговоре в мошеннической схеме на поставку бракованных комплектующих. 

Федеральная служба безопасности развернула большую кампанию в Ярославской области: за последний месяц это уже третье громкое задержание, в том числе связанное с мошенничеством в сфере поставок комплектующих в военную сферу.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    27 сен 2019 в 12:45

    Третье уголовное дело у ФСБ по оборонке за месяц - это уже система, кто бы что ни говорил и продолжение не заставит себя ждать. Кто же следующий попадёт под каток?

    Иван
    27 сен 2019 в 12:38

    Пошла зачистка! Там много "своих да наших" присосавшихся с госзаказу. Пилят не по-детски.

    эвонокак
    27 сен 2019 в 12:17

    вот глупцы.. лучше б обычных работяг обманывали и жили бы спокойно. на обычный народ то всем пофиг