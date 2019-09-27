ФСБ задержала в Рыбинске руководителя завода за махинации по крупному оборонному контракту

Одного из руководителей завода задержали прямо в кафе

— Незаконное денежное вознаграждение представитель предприятия получил от руководителя одной из коммерческих структур за помощь в заключении договора на поставку крупной партии заведомо некачественных комплектующих для дальнейшего использования при создании военной техники, — рассказал подробности источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам.

Мужчину задержали днём 26 сентября в кафе на окраине Рыбинска в момент, когда ему передавали взятку.

В Рыбинске оперативники ярославского ФСБ задержали руководителя одного из местных заводов, относящихся к предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Также ФСБ задержали ещё одного руководителя завода, которого обвиняют в сговоре в мошеннической схеме на поставку бракованных комплектующих.

Федеральная служба безопасности развернула большую кампанию в Ярославской области: за последний месяц это уже третье громкое задержание, в том числе связанное с мошенничеством в сфере поставок комплектующих в военную сферу.