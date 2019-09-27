«Убью тебя!»: в Ярославском районе женщина захотела зарезать своего друга

В Ярославском районе женщина попыталась убить своего друга.



50-летняя дама была дома вместе со своим 50-летним приятелем. Оба расслаблялись при помощи алкоголя. Безмятежное состояние сменилось агрессией, когда друзья поругались из-за пустяка. Тогда женщина взяла нож и, размахивая им, стала кричать: «Убью тебя!» Мужчина не на шутку испугался и, видимо, протрезвев от страха, убежал подальше от разгневанной подруги. Из гостей он направился сразу в полицию.



— Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

