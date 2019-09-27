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Криминал

«Убью тебя!»: в Ярославском районе женщина захотела зарезать своего друга

Мужчина, испугавшись, пошёл в полицию

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Конфликт произошёл дома

Конфликт произошёл дома

В Ярославском районе женщина попыталась убить своего друга.

50-летняя дама была дома вместе со своим 50-летним приятелем. Оба расслаблялись при помощи алкоголя. Безмятежное состояние сменилось агрессией, когда друзья поругались из-за пустяка. Тогда женщина взяла нож и, размахивая им, стала кричать: «Убью тебя!» Мужчина не на шутку испугался и, видимо, протрезвев от страха, убежал подальше от разгневанной подруги. Из гостей он направился сразу в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    27 сен 2019 в 09:53

    Есть женщины в русских селеньях!