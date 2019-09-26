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Криминал

Дело о жестокой расправе над священником в Переславле: епархия заявила — убийца найден

Расследование убийства в Ярославской области заняло три года

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Это убийство повергло в шок всю область&nbsp;

Это убийство повергло в шок всю область 

Нашли убийцу настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле игумена Даниила. Об этом сообщил на своей странице в Facebook епископ Переславский и Угличский Феоктист:

— Считаю возможным полуофициально сообщить, что следствие закончено, убийца найден.

Это зверское убийство случилось 7 июля 2016 года. В одном из домов в Переславле-Залесском было найдено тело убитого священника, которым оказался игумен Даниил. В ходе расследования даже был задержан подозреваемый, но затем он был отпущен. Также в ходе разыскных мероприятий следователи снимали отпечатки пальцев с нескольких сотен ярославских священников. Отчаявшись, полиция даже обещала миллион рублей тому, кто предоставит хоть какую-нибудь информацию об убийце.

Пока официальной информации об окончании расследования убийства игумена на сайте Главного управления СК России не было.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Макс
    26 сен 2019 в 18:20

    Нужно всем кто судим вживлять чип с определением координат а так же гастарбайтеров обязать носить датчик передвижения если хотят работать в РФ. Да и чтоб за их же деньги, наказывать если откажутся. Рано или поздно к этому придем, многих преступлений удастся избежать. Подобное нужно ставить и на автомобили, брать налог с тех кто много катается от километража.

    гость
    26 сен 2019 в 17:59

    У вас совсем с русским плохо - "расправа священника" - это что священник с кем то расправился или всё таки с ним расправились?