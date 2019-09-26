Дело о жестокой расправе над священником в Переславле: епархия заявила — убийца найден

Нашли убийцу настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле игумена Даниила. Об этом сообщил на своей странице в Facebook епископ Переславский и Угличский Феоктист:



— Считаю возможным полуофициально сообщить, что следствие закончено, убийца найден.



Это зверское убийство случилось 7 июля 2016 года. В одном из домов в Переславле-Залесском было найдено тело убитого священника, которым оказался игумен Даниил. В ходе расследования даже был задержан подозреваемый, но затем он был отпущен. Также в ходе разыскных мероприятий следователи снимали отпечатки пальцев с нескольких сотен ярославских священников. Отчаявшись, полиция даже обещала миллион рублей тому, кто предоставит хоть какую-нибудь информацию об убийце.