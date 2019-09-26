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Криминал

В Ярославле сотрудника колонии задержали за получение взяток от заключённого

Следователи рассказали, за что осуждённый давал деньги молодому сотруднику ФСИН

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Суд рассмотрит вопрос о заключении сотрудника колонии под стражу

Суд рассмотрит вопрос о заключении сотрудника колонии под стражу

В Ярославле за решёткой может оказаться сотрудник исправительной колонии № 1. 24-летнего оперуполномоченного оперативного отдела подозревают в получении крупной взятки за незаконные действия.

— Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России и отдела собственной безопасности УФСИН России по Ярославской области, — говорится в материалах областного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, в сентябре сотрудник ИК-1 взял взятку от одного из осужденных и не заметил нарушения порядка отбывания наказания. Подробности следователи пока не уточняют.

В настоящее время подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне также стало известно о массовой драке в ИК-1, в которой приняли участие чуть ли не половина осуждённых. Также исправительное учреждение недавно стало известно на всю страну по громкому делу о пытках заключённых.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    26 сен 2019 в 15:05

    Крупная взятка- это сколько в доллариях?