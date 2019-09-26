В Ярославле сотрудника колонии задержали за получение взяток от заключённого

В Ярославле за решёткой может оказаться сотрудник исправительной колонии № 1. 24-летнего оперуполномоченного оперативного отдела подозревают в получении крупной взятки за незаконные действия.



— Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России и отдела собственной безопасности УФСИН России по Ярославской области, — говорится в материалах областного управления Следственного комитета России.



По данным следствия, в сентябре сотрудник ИК-1 взял взятку от одного из осужденных и не заметил нарушения порядка отбывания наказания. Подробности следователи пока не уточняют.



В настоящее время подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

