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Криминал

В Ярославле подростки нашли тела двух мужчин в шахте лифта

Следователи возбудили дело из-за страшной находки

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Трупы нашли в недостроенном 18-этажном здании&nbsp;

Трупы нашли в недостроенном 18-этажном здании 

В Ярославле в недостроенном доме жилого комплекса «Олимпийский» подростки обнаружили страшную находку. Дети лазали по недострою и наткнулись в шахте лифта на два мужских трупа. Испуганные дети рванули на улицу искать взрослых. 

— Там было много подростков, мне они и рассказали. Другие дольщики, которые снимают квартиры рядом, тоже видели. Шли мимо вечером 24 сентября около 20:00, уже тогда стояла полиция, труповозка, видели, как выносили трупы двоих мужчин, — рассказала местная жительница Анюта Молчанова. 

18-этажное здание, в котором обнаружили мёртвых людей, строится уже давно между улицами Саукова и Папанина в Заволжском районе. Вход на площадку не закрыт. 

— Объект не охраняется, забор вокруг упал. Доступ есть к долгострою. Подростков там много лазает на 18-й этаж, — сообщила Анюта Молчанова. 

Обнаруженные тела, предположительно, находились в шахте лифта уже давно. Трупы оказались в сильно разложившемся состоянии. 

В управлении Следственного комитета по Ярославской области возбудили дело и начали проверку случившегося, устанавливают имена погибших. 

 — По данным следствия, сотрудники организации застройщика (заказчика) не приняли необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу граждан внутрь недостроенного объекта, что привело к причинению по неосторожности смерти двум лицам. В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе назначены судебно-медицинские экспертизы для определения точной причины смерти потерпевших и давности ее наступления. Устанавливаются конкретные ответственные сотрудники организации, причастные к совершению преступления, — прокомментировала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Ярославской области Кристина Гузовская. 

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    25 сен 2019 в 13:08

    какой суицид? задолжали может кому их и скинули партнёры по бизнесу туда

    Иван
    25 сен 2019 в 14:22

    Можно упасть в шахту и не выбраться. Шахта идет до фундамента, а в подвале дверных проемов нет, вот и не выбрались.

    гост
    25 сен 2019 в 13:01

    групповой суицид, в наше время такое часто происходит. в стране кризис и нищета, люди от безысходности накладывают на себя руки.