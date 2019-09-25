В Ярославле подростки нашли тела двух мужчин в шахте лифта

— Там было много подростков, мне они и рассказали. Другие дольщики, которые снимают квартиры рядом, тоже видели. Шли мимо вечером 24 сентября около 20:00, уже тогда стояла полиция, труповозка, видели, как выносили трупы двоих мужчин, — рассказала местная жительница Анюта Молчанова.

В Ярославле в недостроенном доме жилого комплекса «Олимпийский» подростки обнаружили страшную находку. Дети лазали по недострою и наткнулись в шахте лифта на два мужских трупа. Испуганные дети рванули на улицу искать взрослых.

18-этажное здание, в котором обнаружили мёртвых людей, строится уже давно между улицами Саукова и Папанина в Заволжском районе. Вход на площадку не закрыт.

— Объект не охраняется, забор вокруг упал. Доступ есть к долгострою. Подростков там много лазает на 18-й этаж, — сообщила Анюта Молчанова.



Обнаруженные тела, предположительно, находились в шахте лифта уже давно. Трупы оказались в сильно разложившемся состоянии.

В управлении Следственного комитета по Ярославской области возбудили дело и начали проверку случившегося, устанавливают имена погибших.

— По данным следствия, сотрудники организации застройщика (заказчика) не приняли необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу граждан внутрь недостроенного объекта, что привело к причинению по неосторожности смерти двум лицам. В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе назначены судебно-медицинские экспертизы для определения точной причины смерти потерпевших и давности ее наступления. Устанавливаются конкретные ответственные сотрудники организации, причастные к совершению преступления, — прокомментировала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.