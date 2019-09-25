В Ярославской области у девочки-инвалида украли специализированную коляску

В Рыбинске из подъезда жилого дома неизвестные украли специализированную детскую коляску. Она предназначалась для девочки с инвалидностью. На ней мама уже три года возила дочку Лизу.



На коляску скидывались чуть ли не всем городом. Стоит она 71 тысячу рублей. Многие жители Рыбинска помогали со сборами на лечение, реабилитацию и приобретение оборудования для Лизы.



— Коляска пропала из подъезда на улице Гоголя 24 сентября ориентировочно в районе с 13:00 до 16:00. Марка коляски «Патрон» красно-черного цвета. Внизу в корзине был коричневый мяч. В полицию заявление подано. Просьба откликнуться свидетелей, — говорит мама Лизы Надежда Думбрава.

