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Криминал

В Ярославской области у девочки-инвалида украли специализированную коляску

Мама ребёнка просит откликнуться свидетелей

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Девочке трудно передвигаться без этой коляски

Девочке трудно передвигаться без этой коляски

В Рыбинске из подъезда жилого дома неизвестные украли специализированную детскую коляску. Она предназначалась для девочки с инвалидностью. На ней мама уже три года возила дочку Лизу.

На коляску скидывались чуть ли не всем городом. Стоит она 71 тысячу рублей. Многие жители Рыбинска помогали со сборами на лечение, реабилитацию и приобретение оборудования для Лизы.

— Коляска пропала из подъезда на улице Гоголя 24 сентября ориентировочно в районе с 13:00 до 16:00. Марка коляски «Патрон» красно-черного цвета. Внизу в корзине был коричневый мяч. В полицию заявление подано. Просьба откликнуться свидетелей, — говорит мама Лизы Надежда Думбрава.

Всех, кто что-либо знает о пропаже коляски, просят позвонить по телефонам 8-920-106-14-07 и 8-920-103-41-42.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Лариса
    25 сен 2019 в 09:53

    У людей совсем совести нет...Бога совсем не боятся...Куда мы катимся, раньше, лет 40 назад даже двери входные не запирали (не только в деревнях, но и в городах), а сейчас что творится? Ничего оставить нельзя...Печально все это.

    Гость
    25 сен 2019 в 09:18

    Нехорошо. Наверняка алкаши или приезжие.