В Ярославле остановили машину, в которой везли крупную партию наркотиков

В Ярославле поймали двоих мужчин с крупной партией гашиша. Ярославцы собирались делать закладки.
Сотрудники наркоконтроля остановили на улице Ляпидевского в Заволжском районе машину «Мицубиси». У двоих мужчин, находившихся в салоне, обнаружили 103 свёртка с веществом растительного происхождения.
— Исследование показало, что в свёртках находился гашиш общей массой более 315 граммов. В отношении 23-летнего и 27-летнего мужчин возбуждено уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Ярославле задержали мужчину, который торговал наркотиками на вокзале.