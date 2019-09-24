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Криминал

В Ярославле остановили машину, в которой везли крупную партию наркотиков

Гашиш собирались распространять путём закладок

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Машину остановили сотрудники наркоконтроля

Машину остановили сотрудники наркоконтроля

В Ярославле поймали двоих мужчин с крупной партией гашиша. Ярославцы собирались делать закладки.

Сотрудники наркоконтроля остановили на улице Ляпидевского в Заволжском районе машину «Мицубиси». У двоих мужчин, находившихся в салоне, обнаружили 103 свёртка с веществом растительного происхождения.

— Исследование показало, что в свёртках находился гашиш общей массой более 315 граммов. В отношении 23-летнего и 27-летнего мужчин возбуждено уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Ярославле задержали мужчину, который торговал наркотиками на вокзале. 

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