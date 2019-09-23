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Криминал

Ударил ножом в живот и голову: в Ярославле 19-летний парень просто так убил дедушку

За один день преступник ранил инвалида и ребёнка

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19-летний парень убил прохожего дедушку, ранил подростка и беспомощного инвалида

19-летний парень убил прохожего дедушку, ранил подростка и беспомощного инвалида

Как таких земля носит? В Ярославле 19-летний парень убил прохожего дедушку, ранил подростка и беспомощного инвалида. Случилось всё в один день во Фрунзенском районе в октябре прошлого года. 

У подъезда одного из жилых домов сидел мужчина с тростью. Как выяснилось, инвалид первой группы. Молодой человек подошёл к мужчине, потребовав денег. Конечно, тот отказался. Тогда парень достал нож и ударил им в лицо человеку. И всё из-за 50 рублей. К счастью, мужчина выжил, а ненасытный преступник пошёл дальше. По пути ему встретился незнакомый дедушка с тростью. Просто так парень ударил ему ножом в живот и голову. Пенсионер скончался.

Следующая жертва — мальчик. Парень потребовал с подростка денег. Но, не дождавшись ответа, ударил ножом в шею, причинив легкий вред.

— Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    23 сен 2019 в 21:18

    Смертную казнь ему, иначе выйдет и будет опять убивать.

    Гость
    23 сен 2019 в 22:07

    "Как таких земля носит"? Бабка с базара новости пишет?

    23 сен 2019 в 21:09

    В Гамбурге были подобные банды, охотились на пенсионеров.