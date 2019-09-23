Ударил ножом в живот и голову: в Ярославле 19-летний парень просто так убил дедушку

Как таких земля носит? В Ярославле 19-летний парень убил прохожего дедушку, ранил подростка и беспомощного инвалида. Случилось всё в один день во Фрунзенском районе в октябре прошлого года.

У подъезда одного из жилых домов сидел мужчина с тростью. Как выяснилось, инвалид первой группы. Молодой человек подошёл к мужчине, потребовав денег. Конечно, тот отказался. Тогда парень достал нож и ударил им в лицо человеку. И всё из-за 50 рублей. К счастью, мужчина выжил, а ненасытный преступник пошёл дальше. По пути ему встретился незнакомый дедушка с тростью. Просто так парень ударил ему ножом в живот и голову. Пенсионер скончался.