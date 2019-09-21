Новый вид закладок в Ярославле: жители Брагино заметили несколько пакетиков с веществом в подъезде

Жители одного из домов в Дзержинском районе случайно обнаружили новый вид закладок прямо в своём подъезде. Пакетики с веществом оказались прикреплены у всех на виду.



Заметили их совершенно случайно — жительница дома долго ждала лифт и взглянула на потолок.



— Подняв голову вверх, на потолке прямо перед лифтом я увидела закладки, видимо, каких-то наркотических веществ, — рассказала женщина. — Первым желанием было сбить их и выбросить, но потолок слишком высокий, и я не достала.



Картина повторилась и на следующий день. При этом не спасает и домофон на двери подъезда.

