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Криминал

Новый вид закладок в Ярославле: жители Брагино заметили несколько пакетиков с веществом в подъезде

Прикрепили их на видном месте

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Пакетики прикрепили к потолку

Пакетики прикрепили к потолку

Жители одного из домов в Дзержинском районе случайно обнаружили новый вид закладок прямо в своём подъезде. Пакетики с веществом оказались прикреплены у всех на виду.

Заметили их совершенно случайно — жительница дома долго ждала лифт и взглянула на потолок.

— Подняв голову вверх, на потолке прямо перед лифтом я увидела закладки, видимо, каких-то наркотических веществ, — рассказала женщина. — Первым желанием было сбить их и выбросить, но потолок слишком высокий, и я не достала.

Картина повторилась и на следующий день. При этом не спасает и домофон на двери подъезда.

Если вы увидели подобное, не пытайтесь самостоятельно их сбить и выбросить, сообщите в полицию по телефону 112 или своему участковому.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Вася.
    21 сен 2019 в 11:36

    В "паганой, загнивающей Европе", есть в сфере ЖКХ такое понятие КОМЬЮНИТИ. Так вот, перевести на русский язык можно как ТСЖ. Но это чуть больше чем привычное многим ТСЖ.
    В стране где собственность очень многим людям досталась бесплатно, тоесть выдана за работу на заводе, а затем передана по наследству детям и внукам. Порядка в сфере ЖКХ не будет ещё долго.
    Это было вступление.
    А по делу,если домофон старый меняете блок управления ключем домофона, цена 300р..
    Меняете все ключи всех жильцов.
    Все вопрос решён, универсальный ключ больше не работает.
    Если домофон новый сбрасываете универсальный пароль входа или меняете его.
    А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ЭТО В СВОЁМ ПОДЪЕЗДЕ ПОЛНОМ ЛЮДЕЙ С СОВКОВСКИМ МЫШЛЕНИЕМ.
    Вот такое КОМЬЮНИТИ.
    Конечно проще писать жалобы в прессу. Не так ли?

    Василиса
    21 сен 2019 в 12:14

    Хочу ответить Васе и прочим возмущающимся про домофон в подъезде. С чего вы взяли, что торговец или покупатель посторонний чел, а не ваш сосед по подъезду. Почему вы думаете, что кто-то с улицы приходит и закладывает закладку в ваш подъезд? Присмотритесь внимательнее. Истина где-то рядом, может даже за стеной вашей квартиры

    Гость
    21 сен 2019 в 11:39

    А что , правительство само доводит молодежь , работы нет , спорт платный , благоустройства нет , парки все убитые , как и в целом город , как дебил пойдет за 20 тыс работать , если больше половины ты заплати за коммуналку , проезд , налоги .