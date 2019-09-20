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Криминал

Банковские данные ярославцев слили телефонным мошенникам: с какого номера атакуют аферисты

Со счетов украли больше 600 тысяч рублей

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Мошенники умудрились обмануть даже сотрудников банка&nbsp;

Мошенники умудрились обмануть даже сотрудников банка 

Ярославская полиция предупреждает — регион подвергся атаке телефонных мошенников. 

— 18–19 сентября в Ярославле в полицию поступило деcять обращений по фактам хищения денег с банковских карт. Суммы ущерба составили от 2700 рублей до 630 тысяч, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Все заявители являются клиентами одного из банков, достаточно молодого возраста, разной профессиональной принадлежности. Причем двое пострадавших являются сотрудниками данного банка.

Схема во всех случаях была одна — звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка. Втирались в доверие, называя клиента по имени отчеству, и предлагали оформить кредитную карту с повышенным лимитом, установить повышенный кешбек от магазинов-партнеров или увеличить процент по вкладу.

Далее просто — просили назвать реквизиты банковской карты и секретный СМС-код. И получали доступ к счетам клиентов банка. Странно, но повелись на это и сами сотрудники того же банка (полиция не дает его название). Звонили с номера 8 495 008-59-94.

— По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся проверки. Одной из версий о возможной причине совершения подобных преступлений рассматривается «утечка» базы данных клиентов кредитно-финансового учреждения.


Полиция предупреждает - сотрудники банков никогда не выспрашивают информацию о реквизитах банковской карты, секретных кодах. В случае, если поступил такой звонок – немедленно прекратите разговор. Ни в коем случае не выполняйте действий с банковской картой, телефоном, по указаниям третьих лиц, кем бы они не представились. Не переходите по ссылкам, которые приходят в сообщениях. Если вы пострадали от подобных действий – незамедлительно обратитесь в банк, чтобы заблокировать карту и сразу же обращайтесь в полицию.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    эвонокак
    20 сен 2019 в 14:55

    тех двух сотрудников банка необходимо повысить! ну или хотя бы дать премию как лучшим сотрудникам года!

    хомяк
    20 сен 2019 в 14:41

    надоели уже со звонками о рекламе в том числе и банков, кредитов. куда можно пожаловаться чтоб не беспокоили?

    Ося Бендер
    20 сен 2019 в 14:39

    нууу, они хотели преференций??? эх досада, не вышло)))