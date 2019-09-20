«Взяли под стражу в зале суда»: в Ярославле огласили приговор экс-депутату муниципалитета

Сегодня в Ярославле суд огласил приговор бывшему депутату муниципалитета и адвокату Владимиру Зубкову.



— Он был приговорён к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козлова. — Также он был лишён права заниматься адвокатской деятельностью на 2,5 года. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Ранее Зубков уже был в следственном изоляторе, но подал апелляцию, смог дожидаться окончательного решения суда на свободе. За решёткой он провёл восемь суток. Сам осужденный своей вины не признаёт.

