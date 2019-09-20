«Взяли под стражу в зале суда»: в Ярославле огласили приговор экс-депутату муниципалитета

Сегодня в Ярославле суд огласил приговор бывшему депутату муниципалитета и адвокату Владимиру Зубкову.
— Он был приговорён к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козлова. — Также он был лишён права заниматься адвокатской деятельностью на 2,5 года. Мужчина был взят под стражу в зале суда.
Ранее Зубков уже был в следственном изоляторе, но подал апелляцию, смог дожидаться окончательного решения суда на свободе. За решёткой он провёл восемь суток. Сам осужденный своей вины не признаёт.
— Преступления я не совершал, вину не признаю, — сообщил журналистам издания 76.RU Владимир Зубков. — Само по себе уголовное дело — это чистой воды фабрикация, искусственно из гражданских дел, уже рассмотренных и разрешенных, органы следствия «сочинили» уголовное дело. В деле нет ни состава мошенничества, ни состава фальсификации — попытка криминализировать гражданско-правовой спор — вот суть всего уголовного преследования.
Уголовное преследование в отношении него началось ещё в 2017 году. По данным следствия, он предоставил в суд подложные документы, чтобы взыскать с бывшего подзащитного больше двух миллионов рублей за свои услуги адвоката.