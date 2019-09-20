Угрожал зарезать: в Ярославле мужчина ограбил офис микрокредитной организации

В Ярославле неизвестный ограбил офис микрокредитной организации. Это случилось во Фрунзенском районе. Мужчина ворвался в офис, где начал угрожать ножом работнице. Перепуганная ярославна отдала преступнику деньги — более 13 тысяч рублей. С небольшой наживой мужчина скрылся с места преступления, а работница тут же вызвала полицию.
Мужчину нашли по горячим следам и задержали. Это неработающий 29-летний ярославец. На него возбудили уголовное дело за разбой.
— Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По этой статье мужчину могут посадить в тюрьму на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере зарплаты максимум за пять лет.
Этот мужчина, видимо, хотел ограбить банк, но долго не мог решиться. Ошивался у входа, пока сотрудница не вызвала охрану. И правильно сделала: у мужчины при себе было оружие.