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Криминал

Угрожал зарезать: в Ярославле мужчина ограбил офис микрокредитной организации

Преступника нашли по горячим следам

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Грабителя быстро нашли&nbsp;

Грабителя быстро нашли 

В Ярославле неизвестный ограбил офис микрокредитной организации. Это случилось во Фрунзенском районе. Мужчина ворвался в офис, где начал угрожать ножом работнице. Перепуганная ярославна отдала преступнику деньги — более 13 тысяч рублей. С небольшой наживой мужчина скрылся с места преступления, а работница тут же вызвала полицию.

Мужчину нашли по горячим следам и задержали. Это неработающий 29-летний ярославец. На него возбудили уголовное дело за разбой.

— Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По этой статье мужчину могут посадить в тюрьму на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере зарплаты максимум за пять лет.

Этот мужчина, видимо, хотел ограбить банк, но долго не мог решиться. Ошивался у входа, пока сотрудница не вызвала охрану. И правильно сделала: у мужчины при себе было оружие.

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