Угрожал зарезать: в Ярославле мужчина ограбил офис микрокредитной организации

В Ярославле неизвестный ограбил офис микрокредитной организации. Это случилось во Фрунзенском районе. Мужчина ворвался в офис, где начал угрожать ножом работнице. Перепуганная ярославна отдала преступнику деньги — более 13 тысяч рублей. С небольшой наживой мужчина скрылся с места преступления, а работница тут же вызвала полицию.



Мужчину нашли по горячим следам и задержали. Это неработающий 29-летний ярославец. На него возбудили уголовное дело за разбой.



— Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

