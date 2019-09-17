«Дело было очень странным»: в Ярославле суд поставил точку в деле экс-замгубернатора Юрия Бойко

Экс-чиновник доказал в суде, что непричастен к махинациям с бюджетными деньгами
Фото: Юрий Бойко
Ярославский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего заместителя губернатора Ярославской области Юрия Бойко. Экс-чиновник счёл несправедливым решение Ростовского районного суда, который в начале июля прекратил уголовное дело против Бойко, но при этом признал его виновным в халатности.
— Было принято решение приговор Ростовского районного суда отменить, а уголовное дело в отношении Юрия Бойко прекратить по истечении срока давности, — сообщили в суде.
Сам Бойко себя виновным не признавал ни во время расследования, ни во время судебных разбирательств.
— Уголовное дело было, мягко говоря, очень странным, — прокомментировал происходящее изданию 76.RU Юрий Бойко. — С самого начала я понимал абсурдность обвинений следствия. Я знал, что не виновен ни в каких злоупотреблениях. Суд смог в этом разобраться и прекратил уголовное дело. Спасибо суду за смелость и объективность.
Это дело было возбуждено в 2017 году и касалась периода работы Юрия Бойко на посту мэра Ростова в 2012 году. Его обвиняли в злоупотреблениях полномочиями, что якобы дало в последующем возможность мошенникам нанести ущерб бюджету в размере 24 миллионов рублей.