«Дело было очень странным»: в Ярославле суд поставил точку в деле экс-замгубернатора Юрия Бойко

Ярославский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего заместителя губернатора Ярославской области Юрия Бойко. Экс-чиновник счёл несправедливым решение Ростовского районного суда, который в начале июля прекратил уголовное дело против Бойко, но при этом признал его виновным в халатности.

— Было принято решение приговор Ростовского районного суда отменить, а уголовное дело в отношении Юрия Бойко прекратить по истечении срока давности, — сообщили в суде.

Сам Бойко себя виновным не признавал ни во время расследования, ни во время судебных разбирательств.