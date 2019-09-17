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Криминал

«Дело было очень странным»: в Ярославле суд поставил точку в деле экс-замгубернатора Юрия Бойко

Что заявил бывший чиновник, услышав неожиданное решение суда

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Экс-чиновник доказал в суде, что непричастен к махинациям с бюджетными деньгами

Фото: Юрий Бойко

Ярославский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего заместителя губернатора Ярославской области Юрия Бойко. Экс-чиновник счёл несправедливым решение Ростовского районного суда, который в начале июля прекратил уголовное дело против Бойко, но при этом признал его виновным в халатности.

— Было принято решение приговор Ростовского районного суда отменить, а уголовное дело в отношении Юрия Бойко прекратить по истечении срока давности, — сообщили в суде.

Сам Бойко себя виновным не признавал ни во время расследования, ни во время судебных разбирательств.

— Уголовное дело было, мягко говоря, очень странным, — прокомментировал происходящее изданию 76.RU Юрий Бойко. — С самого начала я понимал абсурдность обвинений следствия. Я знал, что не виновен ни в каких злоупотреблениях. Суд смог в этом разобраться и прекратил уголовное дело. Спасибо суду за смелость и объективность.

Это дело было возбуждено в 2017 году и касалась периода работы Юрия Бойко на посту мэра Ростова в 2012 году. Его обвиняли в злоупотреблениях полномочиями, что якобы дало в последующем возможность мошенникам нанести ущерб бюджету в размере 24 миллионов рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    коровьев
    17 сен 2019 в 21:55

    Хорошо, что не мешок картошки украл, а то бы 8 лет дали.
    На что они все рассчитывают, не пойму...

    коля
    17 сен 2019 в 21:45

    всё благодаря своему папе..если не он сидел бы сейчас !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Гость
    17 сен 2019 в 21:21

    Кто бы сомневался, своих не сажают.