В санатории Ярославской области мужчина с ножом набросился на охранника

В одном из профилакториев Некрасовского района мужчина набросился на охранника. Оба были старыми знакомыми. Отдыхали вместе, выпивали. Потом что-то пошло не так, началась словесная перепалка. Взбешённый мужчина схватил нож и ударил им охранника в грудь. 43-летний мужчина рухнул на пол, а его обидчик, видимо, испугавшись наказания, скрылся с места преступления. Охранника госпитализировали.



Долго искать нападавшего не пришлось. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель.



— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

