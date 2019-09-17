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Криминал

В санатории Ярославской области мужчина с ножом набросился на охранника

Какое наказание грозит нападавшему

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Отдых в санатории закончился резнёй

Фото: Александра Савельева

В одном из профилакториев Некрасовского района мужчина набросился на охранника. Оба были старыми знакомыми. Отдыхали вместе, выпивали. Потом что-то пошло не так, началась словесная перепалка. Взбешённый мужчина схватил нож и ударил им охранника в грудь. 43-летний мужчина рухнул на пол, а его обидчик, видимо, испугавшись наказания, скрылся с места преступления. Охранника госпитализировали.

Долго искать нападавшего не пришлось. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Теперь мужчине может грозить до 10 лет тюрьмы.

В Рыбинске неизвестный с ножом напал на кондуктора. Преступник дожидался, пока автобус доедет до конечной остановки. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    17 сен 2019 в 10:27

    ,,тюрьма его исправит,, -говорили они, ,,он выйдет другим человеком,,