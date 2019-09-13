Девушка-наркодилер поездом везла по России почти кило героина

В Ярославле сотрудники транспортной полиции на перроне вокзала Ярославль-Главный поймали 39-летнюю жительницу Оренбуржья с банкой героина.

Багаж был нестандартный у путешественницы — пластиковая банка с веществом белого цвета и четыре прозрачных пакетика, в каждом из которых находилось 50 свертков.

— Эксперты-криминалисты выяснили — в банке и свертках был героин общим весом более 700 граммов, — рассказали в СУВДТ России на транспорте. — Леди-наркодилер планировала подзаработать запрещенным способом, распространяя «белую смерть» путем закладок в центральных регионах России.