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Криминал

С виду безобидные: в полиции рассказали, кто чаще решается на преступления

Количество нападений, совершенных под наркотиками, в Ярославской области увеличилось на треть

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Нападать стали чаще, будьте осторожны

Фото: Александра Савельева

Ярославльстат опубликовал данные областной полиции о количестве преступлений в регионе. Цифры не радуют.

Количество преступлений увеличилось. В Ярославльстате приводят данные: большая часть людей, идущих на убийство или грабеж, — это те, кто уже совершал подобное. На втором месте — те, кто напился или закинулся наркотиками.

— Число преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами, сильнодействующими веществами, увеличилось по сравнению с январем — августом 2018 года на 28,4 процента, — рассказали в ведомстве.

Затем в списке — банды, безработные. А вот замыкают антирейтинг студенты, женщины и подростки.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Гость
    11 сен 2019 в 10:55

    Ну не хотят в России мужики работать. Лучше украсть, отнять, чем трудом на жизнь зарабатывать. И хватит ныть, что работы нет. Гастарбайтеры сюда зачем приезжают? Не на курорт ведь. Идут и делают ту работу, на которую местные голубых кровей смотрят свысока.

    дулин
    11 сен 2019 в 07:50

    надо путина на пенсию а тех кто был в ер от корыта и все наладится в стране.

    любопытный гость.
    11 сен 2019 в 10:29

    просто интересно.....-„закинулись наркотиками“-это фраза ,лично О.Прохоровой,написавший сей материал,о плохих парнях,или кто,то в ярославстате,так проговорился?)))