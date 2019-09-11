С виду безобидные: в полиции рассказали, кто чаще решается на преступления

Ярославльстат опубликовал данные областной полиции о количестве преступлений в регионе. Цифры не радуют.

Количество преступлений увеличилось. В Ярославльстате приводят данные: большая часть людей, идущих на убийство или грабеж, — это те, кто уже совершал подобное. На втором месте — те, кто напился или закинулся наркотиками.

— Число преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами, сильнодействующими веществами, увеличилось по сравнению с январем — августом 2018 года на 28,4 процента, — рассказали в ведомстве.