С виду безобидные: в полиции рассказали, кто чаще решается на преступления

Нападать стали чаще, будьте осторожны
Фото: Александра Савельева
Ярославльстат опубликовал данные областной полиции о количестве преступлений в регионе. Цифры не радуют.
Количество преступлений увеличилось. В Ярославльстате приводят данные: большая часть людей, идущих на убийство или грабеж, — это те, кто уже совершал подобное. На втором месте — те, кто напился или закинулся наркотиками.
— Число преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами, сильнодействующими веществами, увеличилось по сравнению с январем — августом 2018 года на 28,4 процента, — рассказали в ведомстве.
Затем в списке — банды, безработные. А вот замыкают антирейтинг студенты, женщины и подростки.