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Криминал

Стены в плесени, всё рушится: московские следователи проверят, почему для сирот строят гнилое жильё

Делом из Ярославской области заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин

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То, что дом весь гнилой, видно невооружённым взглядом

Фото: Михаил Крупин

Делом о строительстве непригодного жилья для детей-сирот в Ярославской области заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он попросил сотрудников центрального аппарата ведомства помочь ярославским коллегам и проследить, чтобы никто из виновных не смог остаться безнаказанным. Вероятно, такой контроль со стороны москвичей необходим, ведь жильё для сирот строили на деньги из регионального бюджета.

— Глава ведомства потребовал дать объективную правовую оценку действиям всех лиц, ответственных за строительство, ввод и принятие в эксплуатацию жилого дома, — говорится в официальном сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Этот дом сдали в эксплуатацию меньше пяти лет назад

Этот дом сдали в эксплуатацию меньше пяти лет назад

История получила огласку после того, как её озвучили на всю страну журналисты телекомпания НТВ и ОТР. Они показали, что в поселке Борисоглебский для детей-сирот построили дом, но, по словам жильцов, квартиры непригодны для проживания: полы сгнили, фасад покрыт трещинами, что может привести к обрушению, система водостоков смонтирована ненадлежащим образом, стены покрыты плесенью.

— Районная администрация приняла дом в эксплуатацию с существенными нарушениями, — полагают следователи.

Почему сирот заселили в такой дом, разбираются следователи

Почему сирот заселили в такой дом, разбираются следователи

12-квартирный двухэтажный дом построила в 2015 году компания «Регионстройсервис». Качеством постройки ранее уже интересовался детский омбудсмен, который также считает, что жить в этом здании нельзя.

— Я не эксперт, но имею жизненный опыт, и по моим ощущениям, дом построен с нарушениями, и он непригоден для жизни, — поделился впечатлениями от поездки в Борисоглебский уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

Чтобы получить заключение, пригодно там жить или нет, омбудсмен написал заявление в профильный департамент, а заодно обратился и в Следственный комитет.

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