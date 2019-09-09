Стены в плесени, всё рушится: московские следователи проверят, почему для сирот строят гнилое жильё

То, что дом весь гнилой, видно невооружённым взглядом

Делом о строительстве непригодного жилья для детей-сирот в Ярославской области заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он попросил сотрудников центрального аппарата ведомства помочь ярославским коллегам и проследить, чтобы никто из виновных не смог остаться безнаказанным. Вероятно, такой контроль со стороны москвичей необходим, ведь жильё для сирот строили на деньги из регионального бюджета.

— Глава ведомства потребовал дать объективную правовую оценку действиям всех лиц, ответственных за строительство, ввод и принятие в эксплуатацию жилого дома, — говорится в официальном сообщении пресс-службы Следственного комитета России.



Этот дом сдали в эксплуатацию меньше пяти лет назад Фото: Михаил Крупин

История получила огласку после того, как её озвучили на всю страну журналисты телекомпания НТВ и ОТР. Они показали, что в поселке Борисоглебский для детей-сирот построили дом, но, по словам жильцов, квартиры непригодны для проживания: полы сгнили, фасад покрыт трещинами, что может привести к обрушению, система водостоков смонтирована ненадлежащим образом, стены покрыты плесенью.

— Районная администрация приняла дом в эксплуатацию с существенными нарушениями, — полагают следователи.



Почему сирот заселили в такой дом, разбираются следователи Фото: Михаил Крупин