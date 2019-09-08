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Криминал

«Уголовное дело — чистой воды фабрикация»: в Ярославле из СИЗО выпустили экс-депутата

Обвиняемый рассказал свою версию случившегося

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Владимир Зубков считает обвинение подложным

Фото: Владимир Зубков / Facebook.com

В Ярославле из следственного изолятора № 1 вышел экс-депутат муниципалитета Владимир Зубков. Мужчина просидел в «Коровниках» восемь суток. Меру пресечения в виде заключения под стражу определил суд, но обвиняемый подал апелляцию, теперь он может дожидаться окончательного решения суда на свободе.

— Преступления я не совершал, вину не признаю, — сообщил журналистам издания 76.RU Владимир Зубков. — Само по себе уголовное дело — это чистой воды фабрикация, искусственно из гражданских дел, уже рассмотренных и разрешенных, органы следствия «сочинили» уголовное дело. В деле нет ни состава мошенничества, ни состава фальсификации — попытка криминализировать гражданско-правовой спор — вот суть всего уголовного преследования.

Известно, что оглашать приговор суд запланировал на 20 сентября. Владимира Зубкова задержали накануне прямо в больнице. Уголовное преследование в отношении него началось ещё в 2017 году. По данным следствия, он предоставил в суд подложные документы, чтобы взыскать с бывшего подзащитного больше двух миллионов рублей за свои услуги адвоката.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Корыто
    8 сен 2019 в 20:06

    Секрет успеха в жизни в современной России связан с честностью и порядочностью: если у вас нет этих качеств — успех вам просто гарантирован!

    Гость
    8 сен 2019 в 19:05

    Отстегнул бабла и делов то.