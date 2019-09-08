«Уголовное дело — чистой воды фабрикация»: в Ярославле из СИЗО выпустили экс-депутата

В Ярославле из следственного изолятора № 1 вышел экс-депутат муниципалитета Владимир Зубков. Мужчина просидел в «Коровниках» восемь суток. Меру пресечения в виде заключения под стражу определил суд, но обвиняемый подал апелляцию, теперь он может дожидаться окончательного решения суда на свободе.

— Преступления я не совершал, вину не признаю, — сообщил журналистам издания 76.RU Владимир Зубков. — Само по себе уголовное дело — это чистой воды фабрикация, искусственно из гражданских дел, уже рассмотренных и разрешенных, органы следствия «сочинили» уголовное дело. В деле нет ни состава мошенничества, ни состава фальсификации — попытка криминализировать гражданско-правовой спор — вот суть всего уголовного преследования.