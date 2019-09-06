Дольщики остались без квартир: в Ярославле застройщик попался на отмывании 15 миллионов

На переулке Жуковском стоит недостроенный 19-этажный дом
Фото: «Яндекс.Карты», «2ГИС»
В Ярославле руководитель фирмы-застройщика попался на отмывании крупной суммы денег. Это случилось ещё летом 2016 года. Эпизод всплыл только сейчас, когда оперативники расследовали дело о крупном мошенничестве этим же человеком в 2017 году. Фирма мужчины должна была сдать многоэтажку на Жуковском переулке во Фрунзенском районе. Время шло, в итоге стройка прекратилась. Обманутые дольщики обратились в суд.
Согласно материалам следствия, один из участников долевого строительства выкупил у руководителя строительной фирмы несколько квартир в этом доме. Но заплатил не деньгами, а участком за 15 миллионов рублей. Застройщик продал землю, а деньги забрал себе и потратил.
Теперь мужчину будут судить по двум статьям: за отмывание денег и за мошенничество в крупном размере, потому что дом по-прежнему не сдан, сотни дольщиков остались без квартир.
— На момент следствия руководитель фирмы находится под арестом. Расследование уголовных дел продолжается. За отмывание денег предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, — поясняют в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
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