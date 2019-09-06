Дольщики остались без квартир: в Ярославле застройщик попался на отмывании 15 миллионов

В Ярославле руководитель фирмы-застройщика попался на отмывании крупной суммы денег. Это случилось ещё летом 2016 года. Эпизод всплыл только сейчас, когда оперативники расследовали дело о крупном мошенничестве этим же человеком в 2017 году. Фирма мужчины должна была сдать многоэтажку на Жуковском переулке во Фрунзенском районе. Время шло, в итоге стройка прекратилась. Обманутые дольщики обратились в суд.



Согласно материалам следствия, один из участников долевого строительства выкупил у руководителя строительной фирмы несколько квартир в этом доме. Но заплатил не деньгами, а участком за 15 миллионов рублей. Застройщик продал землю, а деньги забрал себе и потратил.

