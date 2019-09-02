Схватил за лицо и бил: житель Брагино накинулся на полицейского

Вымещать злобу на полицейских — плохая идея, которая может обернуться тюремным сроком. В Ярославле суд вынес приговор жителю Дзержинского района, накинувшемуся на участкового.

Полицию вызвали соседи дома на улице Урицкого, где 51-летний местный житель угрожал своей сожительнице расправой. Мужчина был пьян.

— В ответ на законное требование полицейского прекратить противоправные действия обвиняемый схватил его за лицо и нанес удар рукой в голову, — рассказали в прокуратуре Ярославля.

У участкового остались ссадины на лице после потасовки, а на мужчину завели уголовное дело. Во время суда ярославец раскаялся, но всё равно получил срок, пусть и условный — 2 года лишения свободы с испытательным сроком 1,6 года.