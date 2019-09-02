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Криминал

Схватил за лицо и бил: житель Брагино накинулся на полицейского

Ярославец может получить срок за это

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Вымещать злость на полицейских — не лучшая идея 

Фото: Александра Савельева

Вымещать злобу на полицейских — плохая идея, которая может обернуться тюремным сроком. В Ярославле суд вынес приговор жителю Дзержинского района, накинувшемуся на участкового.

Полицию вызвали соседи дома на улице Урицкого, где 51-летний местный житель угрожал своей сожительнице расправой. Мужчина был пьян. 

— В ответ на законное требование полицейского прекратить противоправные действия обвиняемый схватил его за лицо и нанес удар рукой в голову, — рассказали в прокуратуре Ярославля. 

У участкового остались ссадины на лице после потасовки, а на мужчину завели уголовное дело. Во время суда ярославец раскаялся, но всё равно получил срок, пусть и условный — 2 года лишения свободы с испытательным сроком 1,6 года. 

Ярославцы нередко накидываются на полицейских. Был случай, что молодая мама отхлестала участкового. Но бывает и наоборот: правоохранители повалили на пол и били ярославца, а потом заявили, что хотели помочь

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