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Криминал
Сгорел жилой дом

В Ярославле судили мужчину, спалившего из-за мести многоквартирный дом

Но обвиняемый вину не признаёт

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Ранее мужчине грозило до пяти лет лишения свободы

Фото: Анна Лурье, УМВД России по Ярославской области

В Ярославле судили 33-летнего мужчину, который сжёг двухэтажный дом на Перекопе. Это случилось в январе. Мы вели прямую трансляцию с пожара. Молодой человек жил в деревянном доме на улице Стачек. По версии следствия, он поссорился с соседями: молодому человеку неоднократно делали замечания за шум. Вот он и решил таким образом расквитаться. Поджёг одеяло и ушёл. Дом вспыхнул, как спичечный коробок. За несколько минут без крова осталось восемь семей. Ущерб оценивается в миллионы рублей.

Мужчину тут же задержали и допросили сотрудники полиции. На днях состоялся суд, на котором свою вину ярославец не признал. Мужчину приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Очевидцы рассказывали, что мужчина поджёг квартиру после ссоры с матерью&nbsp;

Очевидцы рассказывали, что мужчина поджёг квартиру после ссоры с матерью 

Напомним, дом не был признан аварийным, хоть ему и больше ста лет. Значит, и сносить его не собирались. 

— Теперь под снос, и что-нибудь построят, — предполагают ярославцы в группе «Красный Перекоп». 

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