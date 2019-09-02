В Ярославле судили мужчину, спалившего из-за мести многоквартирный дом

В Ярославле судили 33-летнего мужчину, который сжёг двухэтажный дом на Перекопе. Это случилось в январе. Мы вели прямую трансляцию с пожара. Молодой человек жил в деревянном доме на улице Стачек. По версии следствия, он поссорился с соседями: молодому человеку неоднократно делали замечания за шум. Вот он и решил таким образом расквитаться. Поджёг одеяло и ушёл. Дом вспыхнул, как спичечный коробок. За несколько минут без крова осталось восемь семей. Ущерб оценивается в миллионы рублей.



Мужчину тут же задержали и допросили сотрудники полиции. На днях состоялся суд, на котором свою вину ярославец не признал. Мужчину приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.